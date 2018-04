Niets dan lof voor agent die verdachte Toronto zonder geweld kan overmeesteren TT

24 april 2018

09u42

Bron: CBC 0 Het moet de meeste intense halve minuut van zijn leven geweest zijn. Luttele ogenblikken nadat een 25-jarige tientallen mensen omver heeft gemaaid op het voetpad, slaagt een agent van het politiekorps van Toronto erin de jongeman op zijn eentje geweldloos te overmeesteren. Daar krijgt hij nu alle mogelijke lof voor.

De beelden zijn hallucinant. Nadat Alek Minassian zijn gehuurde bestelwagen tot stilstand heeft gebracht na een rit van 2,2 kilometer, stapt hij uit en wordt hij geconfronteerd met een agent. Die is als eerste ter plaatse, voorlopig zonder bijstand van zijn collega's. Minassian haalt iets uit zijn zak, steekt zijn arm uit en richt het voorwerp op de agent, alsof het een wapen is.

De chaos en paniek in Yonge Street is ondertussen nog altijd groot. Maar de agent laat zich niet uit zijn lood slaan en richt zijn wapen vastberaden op de dader, terwijl hij hem toeroept dat hij op de grond moet gaan liggen. Minassian weigert en zegt dat de agent hem moet neerschieten. "Nee", klinkt het daarop koelbloedig. "Ga liggen of je wordt neergeschoten!" De twee staan lijnrecht tegenover elkaar op slechts een paar meter afstand.

"Schiet me in het hoofd"

Wanneer de verdachte zegt dat hij een wapen in zijn zak heeft, antwoordt de agent zonder aarzelen: "Kan me niet schelen, ga liggen!" Minassian vraagt daarop om hem in het hoofd te schieten en benadert de agent. Die wandelt achteruit, maar krijgt dan door dat de verdachte helemaal geen wapen vast heeft en loopt op hem af. Daarop laat Minassian het voorwerp vallen, steekt hij zijn handen in de lucht en gaat hij op de grond liggen, terwijl de agent op hem afkomt met zijn wapen in de ene hand en zijn politieknuppel in de andere.

Amper 30 seconden na het begin van de confrontatie kan de agent Minassian handboeien omdoen. Er viel geen enkel schot.

Perfect volgens het boekje

De commissaris van Torono, Mark Saunders, prees de agent voor zijn koelbloedigheid en noemde het optreden van de man het resultaat van "het grote aantal trainingen die we organiseren". "Hij heeft op een fantastische manier gehandeld, gebruikte zijn ervaring en kunde om de omstandigheden in te schatten en bracht de zaak op een vredevolle manier tot een einde."

Volgens Saunders wordt agenten in Toronto aangeleerd om zo weinig mogelijk geweld te gebruiken "in elk mogelijk scenario".

Ook Mike McCormack, voorzitter van de politievereniging van Toronto, had gisterenavond niets dan lof voor de moed van de agent in kwestie. "Hij stond oog in oog met iemand die deed alsof hij een wapen had, bedreigde een agent met zijn leven en probeerde hem te laten schieten. Maar de agent bleef kalm, beoordeelde de situatie van seconde tot seconde en besliste dat hij het zonder schieten kon aanpakken. Die man is een held."

Volgens McCormack verklaarde de agent, die voorlopig nog niet bij naam bekend is, achteraf dat hij "gewoon zijn werk deed". "Ik wilde hem arresteren." De agent zou wel erg onder de indruk zijn van de gebeurtenissen.

Een voormalige politieofficier, John Muise, verklaarde aan de Canadese openbare omroep dat de agent in kwestie perfect volgens het boekje handelde. De politie van Toronto heeft de laatste jaren extra trainingen gekregen om schietpartijen te beëindigen zonder de verdachte neer te schieten. "Hij handelde slim, tactisch en moedig", aldus Muise.