Niet vrouwen, maar jonge mannen blijken de slechtste chauffeurs

Hoewel vrouwen achter het stuur wellicht de meeste kritiek krijgen, blijkt uit nieuw Noors onderzoek dat niet zij maar wel jonge mannen de gevaarlijkste chauffeurs zijn. Ze zijn namelijk sneller afgeleid en letten daardoor minder goed op in het verkeer.

Ole Johansson, onderzoeker aan het Institute of Transport Economics in Noorwegen onderzocht 1.100 middelbare scholieren (waarvan 208 met rijbewijs) en 414 volwassenen. Zij moesten eerst een vragenlijst invullen over hun gedrag in het verkeer, waarna werd getest hoe snel ze afgeleid raakten achter het stuur.



Er bleek een stevig verschil te zijn op basis van de leeftijd en het geslacht van de deelnemers. Johansson: "Ik ontdekte dat jonge mannen het snelst afgeleid zijn. Anderen die daar gevoelig voor zijn, zijn mensen die vaak rijden en mensen met een neurotische of extroverte persoonlijkheid." Oudere vrouwen en mensen die aangeven zelf de controle te hebben over afleiding, deden het stukken beter.

Radio en smartphone

De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat er op jaarbasis wereldwijd 50 miljoen mensen gewond raken en een miljoen mensen overlijdt bij auto-ongelukken. Afleiding is een belangrijke factor hierin. Bij het onderzoek van Johanssen kwam de radio als grootste afleiding uit de bus. Eerder onderzoek liet echter zien dat ook de smartphone te veel aandacht vraagt van automobilisten.



Johansson: "Het besturen van een auto bestaat vooral uit visuele aandacht. Iedere factor die de blik van de weg afhaalt voor een zekere periode kan een afleiding genoemd worden. Nog specifieker: na twee seconden afleiding neemt het risico om betrokken te raken bij een ongeval al drastisch toe."

Controle

Johansson raadt dan ook aan om risicogroepen meer aandacht te geven, zodat afleiding wellicht voorkomen kan worden. "Op maat gemaakte programma's om afleiding van chauffeurs tegen te gaan zouden zich kunnen richten op risicogroepen. Bijvoorbeeld op jonge mannen die een verkeerde houding hebben ten opzichte van afleiding tijdens het rijden", besluit hij. "Die denken namelijk dat ze geen controle hebben over die afleiding, maar dat is wel degelijk het geval."