Niet te geloven: bestuurder stopt in midden van snelweg en doet twee vrachtwagens crashen

09 april 2018

08u54

Als wij onze afslag missen, dan rijden we gewoon al vloekend verder naar de volgende. Deze Chinese chauffeur was echter niet van plan om veel tijd te verliezen en remde gewoon in het midden van de snelweg. Zo deed hij twee vrachtwagens crashen die hem probeerden te ontwijken, waarna hij alsnog de afslag nam en gewoon wegreed. Gelukkig raakte niemand gewond bij het ongeval. De politie kon de bestuurder intussen opsporen, maar het is niet bekend hoe hij of zij gestraft zal worden.