Niet overal ontvangen ze deelsteps met open armen: deze steden nemen maatregelen Annelies Hart

31 juli 2019

15u54

Bron: De Morgen 1 Elektrische deelsteps zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Maar niet iedereen onthaalt de tweewielers met open armen. In veel Europese steden hebben ze al voor ernstige problemen gezorgd, soms zelfs met de dood als gevolg.

Brussel

Onze hoofdstad kende in april haar eerste dodelijke slachtoffer toen een man zwaargewond teruggevonden werd met een elektrische step aan zijn voeten. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar overleed twee dagen later aan zijn verwondingen. Bewakingscamera's konden achteraf aantonen dat de man hard ten val kwam met de deelstep. Het Sint-Jans-Ziekenhuis in Brussel maakte ondertussen al bekend dat 1 à 2 mensen per dag worden binnengebracht na een ongeluk met zo’n step.

Ondertussen zijn er in Brussel vier operatoren van deelsteps aanwezig. Die in totaal 4.000 steps mogen volgens de nieuwe wegcode niet sneller rijden dan 25 kilometer per uur. Naast de snelheid bezorgden de tweewielers onze hoofdstad nog meer hoofdbrekens: ze hopen zich op op populaire plaatsen of worden zomaar gedumpt na gebruik.



Daarom komt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de proppen met een lijst van plekken waar de elektrische steps niet achtergelaten mogen worden. Op die lijst zullen onder andere de Grote Markt, de Wetstraat en het Jasaphatpark te vinden zijn. Als de steps toch langer dan 24 uur op die plaatsen staan, wordt het bedrijf dat ze verhuurt beboet.

Roeselare

Roeselare pakte als eerste West-Vlaamse stad uit met deelsteps, maar zette het proefproject deze week al stop wegen ‘niet rendabel’. Het ging om een bescheiden project met 10 steps, maar een van die steps kost al snel 1.000 euro inclusief de software.

Parijs

In Parijs treedt men streng op tegen de 2.000 deelsteps die er in omloop zijn. Burgemeester Anne Hidalgo heeft de regel ingevoerd dat de tweewielers niet meer op het voetpad geparkeerd mogen worden. Ze mogen voortaan enkel nog op gewone parkeerplaatsen staan, zoals auto’s of brommers.

Ook de snelheid wil de Parijse burgemeester aanpakken. De steps zullen vanaf volgende maand maar tot 20 kilometer per uur mogen rijden in het centrum en beperkt worden tot 8 kilometer per uur in de voetgangerszone. Frans minister van Transport Elisabeth Borne voegt daar nog aan toe dat het verboden zal zijn om met de elektrische steps op het voetpad te rijden.

Barcelona

De deelsteps zijn in de Spaanse hoofdstad aan hun tweede zomer toe. Hun populariteit steeg ontzettend snel maar ook de problemen met de tweewielers namen toe. De steps irriteren niet alleen voetgangers, ze zorgden ook voor ongevallen waarbij al meerdere slachtoffers in het ziekenhuis belandden. Sinds 1 oktober 2018 zijn de deelsteps in de Spaanse hoofdstad van het voetpad verbannen. De lichtste modellen mogen zich op het fietspad begeven, maar de zwaarste steps moeten de weg op.

Londen

In Londen hebben de steps al tragische gevolgen gehad. Tv-presentator en YouTube-gezondheidsvlogger Emily Hartridge kwam om nadat ze met haar step botste met een vrachtwagen. Als gevolg van het ongeval beslist de Britse wetgeving dat de steps niet op de openbare weg mogen, zolang ze niet officieel geregistreerd zijn.

Kopenhagen

In Kopenhagen zou de politie de deelsteps liever volledig zien verdwijnen. Twee weken geleden arresteerde ze nog 28 mensen die dronken of onder de invloed van drugs met de elektrische steps reden. De steps zijn nog maar sinds januari ingevoerd in Denemarken als proefproject. Ondertussen gebruiken meer dan 7.000 mensen het vervoermiddel.