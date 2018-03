Niet in hun eten, niet in de brievenbus en niet in de bloemen. Maar hoe werden Skripal en zijn dochter dan wél vergiftigd? TK

Bron: Daily Mail 0 De Britse politie houdt 131 mensen in het oog die misschien in aanraking zijn gekomen met het dodelijke zenuwgas dat gebruikt werd om Sergei Skripal en zijn dochter te vergiftigen. Maar hoe ze dat gif precies toegediend kregen, daar hebben de onderzoekers nog steeds geen flauw benul van.

Op vier maart werden voormalige dubbelagent Sergei Skripal en zijn dochter Yulia, die op bezoek was vanuit Moskou, vergiftigd in Salisbury. De twee werden bewusteloos aangetroffen op een parkbankje en waren er erg aan toe. Ook een toegesnelde agent raakte besmet en werd zwaar ziek. Het drietal ligt nog steeds op intensieve zorgen in het ziekenhuis, maar zou wel stabiel zijn.

De politie weet intussen dat vermoedelijk de stof novitsjok gebruikt werd tijdens de aanval, een van de dodelijkste gifgassen te wereld. Gisterenavond maakte de politie bekend dat ze 131 mensen die misschien in aanraking kwamen met het gif telefonisch opvolgen. Voorlopig vertoont echter niemand symptomen. 46 mensen hebben zich aangediend in het ziekenhuis omdat ze bezorgd waren om een besmetting, maar slechts drie mensen - Skripal, Yulia en de agent - hebben positief getest.

Bloemen of brievenbus?

Het gif is dus bekend, maar hoe Skripal en zijn dochter het goedje precies toegediend kregen, is nog steeds een raadsel. Er werden intussen al verschillende pistes onderzocht, maar die draaiden telkens op niets uit. Eerst werd gedacht dat het gif rechtstreeks op Sergei en Yulia werd gespoten toen ze op de bank in het park zaten, maar daar werd snel vanaf gestapt. Daarna werd restaurant Zizzi onder de loep genomen, omdat vermoed werd dat het gif in de laatste maaltijd van de twee werd gemengd. Getuigen zagen echter hoe de chef de risotto klaarmaakte en merkten niets verdachts op, dus werd snel weer afgestapt van die theorie.

Ook de drankjes in café The Mill bleken onschuldig, waarna de agenten zich focusten op het huis van Skripal. De hele buurt werd afgezet om na te gaan of het gif niet in de brievenbus gedeponeerd werd. Later werd ook gecontroleerd of de bloemen op het graf van Skripals vrouw niet besmet waren. Ook die theorieën liepen echter op niets uit.

Echte doelwit

Even werd gedacht dat het gif op de handvaten van Skripals auto werd gesmeerd, of dat het in het ventilatiesysteem van de wagen werd aangebracht. Over de resultaten van dat onderzoek werd nog niet gecommuniceerd, maar volgens de Daily Mail werd ook die piste intussen verlaten.

Volgens de krant wordt momenteel gekeken of het gif niet verstopt werd in Yulia's koffer voor ze Moskou verliet, in de vorm van een cosmeticaproduct of een geschenk. Volgens een familielid zou het ook goed kunnen dat niet Sergei, maar Yulia het echte doelwit van de aanslag was. Naar verluidt had ze knallende ruzie gehad met haar schoonmoeder omdat zij en haar vriend aan kinderen wilden beginnen. Naar verluidt is de dame absoluut geen fan van 'de dochter van de verrader' en zou zij wel eens de echte schuldige kunnen zijn.

