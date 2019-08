Niet getrouwd, geen kinderen. Wat gebeurt er met vermogen multimiljonair Epstein? PVZ

13 augustus 2019

14u58

Bron: The Guardian, New York Times, CBSNews 0 Een privé-eiland, luxueuze huizen over de hele wereld en een jaarlijks inkomen van meer dan 10 miljoen euro. Wat gebeurt er nu met al die eigendommen? Terwijl de vragen over de complottheorieën over de dood van Epstein onopgelost blijven, schuift de aandacht alweer naar het volgende discussiepunt: het vermogen van de steenrijke misbruikverdachte.

De 66-jarige Jeffrey Epstein werd ervan verdacht tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt in zijn residenties in New York en Florida en riskeerde hiervoor tot 45 jaar cel. Zaterdagochtend werd hij echter na een ogenschijnlijke zelfmoord dood aangetroffen in de gevangenis. Het strafproces is opgeschort, maar het onderzoek naar het misbruikschandaal loopt verder. De vraag rijst nu wat er gebeurt met het vermogen van de rijke Epstein en of de slachtoffers nog aanspraak maken op een schadevergoeding.

Groot vermogen

Epstein hield er een luxueuze levensstijl op na met onder meer herenhuizen in Florida, New York en Parijs, een privéjet en een eigen privé-eiland. En daar hangt een stevig prijskaartje aan vast. Zijn herenhuis in New York werd getaxeerd op meer dan 56 miljoen euro en zijn villa in Palm Beach, Florida zou ongeveer 13 miljoen euro waard zijn. Ook een ranch in New Mexico en een appartement in Parijs zouden samen goed zijn voor meer dan 28 miljoen euro. Zijn privé-eiland in de Caraïben voegt nog eens 71 miljoen euro toe aan dat fortuin. Bovenop dat alles wordt het jaarlijks inkomen van de rijke verdachte geschat op ongeveer 10 miljoen euro.

Zelf diende Epstein als onderdeel van zijn strafrechtelijke procedure eerder een financiële verklaring in waarin hij zijn vermogen op net geen 500 miljoen euro schatte. Naar alle waarschijnlijkheid ligt dat bedrag echter nog een stuk hoger. Hij zou zijn eigendommen lager inschatten om de torenhoge schadevergoedingen die hem boven het hoofd hingen, in te perken. Het is dus onduidelijk hoe groot zijn bezit exact is. Maar wat de omvang van het fortuin ook moge zijn, de strijd om het immense vermogen gaat van start.

Testament

Een eerste vraag die nu moet worden beantwoord, is of Epstein een testament heeft opgesteld. Tot nu is het onduidelijk of er al dan niet een testament is, en aan wie Epstein het geld zou hebben nagelaten. Epstein was niet getrouwd en lijkt geen officiële kinderen te hebben. Hij heeft wel een broer, Mark Epstein, een nichtje en een neefje die allen aanspraak zouden kunnen maken op de nalatenschap.

Schadevergoeding

De belangrijkste vraag die nu rijst bij de slachtoffers, is wat het plotse overlijden van de multimiljonair betekent voor het proces en de mogelijke schadevergoeding die verwacht werd.

De openbare aanklager van New York heeft reeds laten weten dat door het overlijden van Epstein, de strafzaak is opgeschort en de verbeurdverklaring van zijn eigendommen is ingetrokken. Toch zal de plotse dood de autoriteiten er niet van weerhouden om de vermeende seksmisdaden verder te onderzoeken en ook andere schuldigen op te sporen. William Barr, de Amerikaanse procureur-generaal, verzekerde dat het onderzoek naar iedereen die medeplichtig was, zal worden voortgezet: “mogelijke mede-samenzweerders zullen er niet gemakkelijk vanaf komen, slachtoffers verdienen gerechtigheid en zullen die krijgen”.

Nu de strafzaak is afgesloten, kunnen slachtoffers nog een civiele procedure opstarten. Een proces dat jaren kan aanslepen. De New Yorkse advocaat Paul Callan betwijfelt het succes ervan. “Ik vermoed dat Epstein een manier heeft gevonden om zijn bezittingen te beschermen,” zei hij aan Reuters. Volgens hem zullen de slachtoffers daardoor geen schadevergoeding krijgen. Een van de advocaten van de slachtoffers opperde wel om het volledige vermogen van Epstein over te dragen aan de vrouwen.

Give his entire estate to his victims. It is the only justice they can get. And they deserve it. And on behalf of the Epstein victims I represent, I intend to fight for it. https://t.co/gB5ejtk7VN Lisa Bloom(@ LisaBloom) link