Niet enkel snelle wip via Tinder: deze vrouw vond er de liefde én de nier die haar leven redt Jolien Lelièvre

18 juli 2018

16u07

Bron: VTM Nieuws 2 Nierpatiënt Alana vond via Tinder niet alleen een lief, maar ook een donor. Dat is morgenavond te zien in Telefacts Zomer. De vrouw lijdt aan lupus en had dringend een nieuwe nier nodig.

Alana is 27 en lijdt aan de auto-immuumziekte lupus. Hierdoor had de vrouw snel een nieuwe nier nodig, maar een match vinden bleek niet zo eenvouding. Alana stond al meer dan vijf jaar op een wachtlijst.

Date

De situatie van Alana veranderde drastisch toen ze een profiel op Tinder aanmaakte. Ze leerde haar huidige vriendin Lori kennen. Die liet zich na vier dates al medisch testen. Lori bleek een perfecte match te zijn en stond haar nier uiteindelijk af.



“Ik had nooit verwacht dat ik op Tinder een nier zou vinden. Eigenlijk had ik niet eens verwacht dat ik er een vriendin zou vinden”, zegt Alana.



‘De perfecte match’ is morgen om 22 uur te zien bij VTM.