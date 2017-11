Niet enkel oorlogsvluchtelingen maken de overtocht: vader, moeder en drie jonge kinderen verdrinken uit vrees voor Erdogan FT

17u01 0 RV De Griekse autoriteiten vinden in drie dagen tijd drie kinderlichamen. Ze blijken samen met hun moeder en vader gevlucht uit Turkije. Van de ouders is er nog geen spoor. Het is schering en inslag op Lesbos: honderden, duizenden migranten die er aanspoelen in gamele bootjes. In het beste geval volledig uitgeput. Ze komen uit Syrië, Afghanistan of Irak en vangen de 15 kilometer lange tocht aan in Turkije. Als oorlogsvluchteling. Maar tussen de dodelijke slachtoffers ook een Turkse familie met drie kinderen. Gevlucht om politieke redenen, weg van Erdogans regime.

Vrijwilligers deden de eerste macabere ontdekking op 9 november. Ze troffen in Montamado, in het noordoosten van Lesbos, het lichaam aan van een dertienjarig meisje. Een dag later werd het lijk van een tienjarige jongen gevonden. Op zaterdag lag op het strand dat van een zevenjarig kind. Alle drie verdronken. Ze hadden hun reddingsvest niet (meer) aan. Het deed de Griekse autoriteiten in de haren krabben. Op dat moment hadden ze immers geen weet van een of andere schipbreuk en voor de kust van het Griekse eiland waren ook geen rubberbootjes gespot.

Na onderzoek bleek het om een Turkse familie te gaan. Op hun lichamen werden identiteitskaarten teruggevonden. Dat hebben Turkse media deze week bevestigd. De kinderen werden geïdentificeerd als Nadire Maden (13), Bahar Maden (10) en Feridun Maden (7), de dochter en twee zonen van Huseyin Maden (40) en zijn vrouw Nur Maden (36).

REUTERS Een reddingswerker loopt langs lichamen van aangespoelde vluchtelingen nadat hun rubberboot het begaf. Niet alleen oorlogsvluchtelingen wagen zich aan een overtocht op de Egeïsche Zee. Ook steeds meer Turken proberen het regime in hun land te ontvluchten.

Hun verhaal is schrijnend. Papa Huseyin was tot vorig jaar natuurkundeleraar, zijn vrouw kleuterleidster. Een doodnormaal gezin dat gelukkig leefde, tot 15 juli 2016. In de Turkse hoofdstad vindt dan een staatsgreep plaats. Militairen komen de straat op en bezetten luchthavens, bruggen en kruispunten. Politieagenten en burgers komen om bij de gevechten. Het land is in staat van beleg. Turks president Erdogan roept iedereen op op straat te komen. Uiteindelijk stelt hij de invloedrijke geestelijke Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de putsch, maar die ontkent ten stelligste. De president verzoekt de Verenigde Staten - waar Gülen sinds 1999 woont - uit te leveren, dat weigeren ze.

Heksenjacht op leerkrachten

Een ware heksenjacht begint. Amper enkele dagen na de staatsgreep worden 6.000 mensen gearresteerd. Erdogan wil "het virus" uit de Turkse staat "elimineren" en ziet de coup als een ideaal moment om zijn vijanden uit te roeien. Vooral de onderwijssector wordt zwaar geviseerd. Liefst 21.000 leerkrachten dreigen hun licentie te verliezen, professoren worden opgesloten.

Bij de geschorste personeelsleden ook vader en moeder Maden. Beiden worden in hun land officieel in verdenking gesteld van banden met de Gülen-organisatie. Huseyin wordt meermaals bedreigd, tegen zijn vrouw loopt een gerechtelijk onderzoek. De Turkse staat vaardigt uiteindelijk een aanhoudingsbevel uit. Sinds die dag leeft het gezin van vijf in angst. Ze duiken onder, maar de enige uitweg blijkt uiteindelijk de vlucht naar betere oorden. Drie weken worden ze vermist, tot deze week het nieuws: het gezin van vijf heeft de tocht naar een ander leven niet gehaald. De lichamen van vader en moeder Maden zijn (nog) niet aangespoeld.

Verwacht wordt dat nog meer Turken, vooral Gülen-aanhangers, de vlucht zullen kiezen. Steeds vaker worden tussen de oorlogsvluchtelingen aan de zwaarbewaakte grens met Griekenland en Bulgarije nu ook Turkse burgers gespot die de uitzichtloze situatie in hun land willen ontvluchten. Autoriteiten verwachten dan ook dat het verhaal van de familie Maden niet een alleenstaand geval wordt en dat het lot van de zee ook anderen wacht.