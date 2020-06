Niet één maar twee EU-toppen nodig voor begrotingsakkoord AW

03 juni 2020

16u18

Bron: Belga 0 Europees Raadsvoorzitter Charles Michel rekent erop dat er nog twee Europese toppen nodig zullen zijn om tot een akkoord te komen over de meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds van 750 miljard euro. Dat laat zijn woordvoerder weten via Twitter. De Europese top van 19 juni wordt een "grondige voorbereiding voor een volgende top op een latere datum", klinkt het.

De Europese Commissie stelde vorige week een herstelfonds van 750 miljard euro voor om de EU-economieën over de klap van de coronacrisis heen te helpen. Dat zou een mijlpaal zijn in de geschiedenis van het Europese project: de Europese Commissie wil dat geld lenen op de kapitaalmarkt, gestut door financiële garanties van de lidstaten. Het zou de eerste keer zijn dat de EU op zo'n grote schaal schulden aangaat om beleid te financieren.



Maar over de manier waarop het geld zou moeten worden verdeeld, bestaat nog discussie. De Commissie wil 500 miljard euro als subsidies uitkeren. Frankrijk, en ook het zuinige Duitsland, schaarden zich al achter Commissievoorzitster Ursula von der Leyen. Maar Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken willen het geld niet uitdelen in de vorm van subsidies, maar als leningen, die terugbetaald moeten worden.



Europees Raadsvoorzitter Charles Michel moet de lidstaten op één lijn zien te krijgen. Niet alleen het herstelfonds is een mogelijke splijtzwam. De meerjarenbegroting voor de periode van 2021 tot 2027, waarin het fonds wordt ingebed, komt daar nog bij. Ondanks jaren onderhandelen lukte het in februari nog niet om dat financieel kader af te kloppen.

Following consultations @eucopresident will convene the June 19 #EUCO via videoconference.



Multiannual Financial Framework & Recovery Fund are on the agenda.



This will be a thorough preparation for a next summit at a later date which should if possible be a physical meeting. Barend Leyts(@ BarendLeyts) link

Akkoord voor het zomerreces

Michel richt de blik op de Europese top van 19 juni, die via videoconferentie zal plaatsvinden, maar stelt tegelijkertijd al een tweede top in het vizier. De vergadering van 19 juni zal een "grondige voorbereiding" zijn op een volgende Europese top, "op een latere datum", laat zijn woordvoerder weten via Twitter. Die top zou - als dat mogelijk is - wel opnieuw fysiek kunnen plaatsvinden, klinkt het nog.



Eerder had Michel al benadrukt dat de Europese leiders "er alles aan moeten doen" om een akkoord te bereiken voor het zomerreces. "Onze burgers en bedrijven ondervinden een zware impact van de pandemie en hebben onverwijld doelgerichte hulp nodig.”