Niet-drinkers melden zich even vaak ziek op werk als zware drinkers Priscilla van Agteren

11 juni 2018

15u05

Bron: AD 35 Werknemers die geen alcohol drinken, verzuimen even vaak door ziekte als zware drinkers. Dat blijkt uit Fins onderzoek. Geregelde drinkers zijn het minst vaak afwezig.

Onderzoekers van het Finnish Institute of Occupational Health ontdekten een opmerkelijk verband tussen alcoholgebruik en werkverzuim. Ze bestudeerden het alcoholgebruik van 47.520 mensen uit het Verenigd Koninkrijk, Finland en Frankrijk en legden de gegevens naast hun ziekteverzuim tussen 1985 en 2004. Wat bleek? Gematigde drinkers misten niet alleen minder vaak werk dan zware drinkers, maar ook minder vaak dan mensen die alcoholische dranken helemaal laten staan.

Dit effect bleek het grootst te zijn op het gebied van de geestelijke gezondheid. Geheelonthouders waren 50 procent vaker afwezig op werk vanwege klachten op mentaal gebied. Maar zij namen ook vaker ziekteverlof op vanwege onder meer problemen met de spijsvertering of de luchtwegen.

17 glazen per week

Het minste risico op verzuim liepen mannelijke werknemers die wekelijks één tot 34 eenheden alcohol dronken (ongeveer 17 glazen wijn) en vrouwelijke werknemers die één tot 17 eenheden (ongeveer 8,5 glazen wijn) nuttigden. Het advies van het Nederlandse Voedingscentrum is of geen of maximaal één glas alcohol per dag te drinken.

Betekent dit dat geregelde drinkers gezonder zijn dan niet-drinkers? Niet per se. Het onderzoek houdt geen rekening met de verhoogde risico dat drinkers hebben op een vroegtijdige dood of het oplopen van ziektes zoals kanker. Het zou ook nog kunnen dat sommige niet-drinkers geen alcohol nuttigen omdat zij al last hebben van een kwaal die hen daarvan weerhoudt.

Drankcultuur

"Sommige ziektes of de behandeling daarvan zorgen ervoor dat het drinken van alcohol niet mogelijk is. Dit kan het grotere risico op verzuim onder geheelonthouders verklaren", zegt onderzoeker Jenni Ervasti tegen medisch vakblad Addiction. Daartegenover zouden zware drinkers zichzelf juist uitselecteren voor het onderzoek: ze verdwijnen immers van de arbeidsmarkt als zij vroeger met pensioen gaan of werkloos worden, waardoor het effect op het ziekteverlof niet meegenomen wordt.

Toch zijn de resultaten van de studie relevant, aldus onderzoeker James Nicholls, met name omdat dezelfde trend zichtbaar was in drie verschillende landen met drie verschillende drankculturen. "De studie zegt niet dat geheelonthouding zorgt voor een slechte gezondheid, maar dat – om redenen die nu nog onduidelijk zijn – geheelonthouders ook vaker niet gezond zijn", vertelt hij tegen The Independent. "De uitkomsten bewijzen niet dat alcohol goed voor je is, maar suggereren wel dat matig drinken waarschijnlijk niet leidt tot een hoger verzuim door ziekte."