Niet bijster slim: jonge Fransman rijdt met auto naar praktisch rijexamen

26 oktober 2018

16u06

Bron: Belga 0 Blijkbaar om op te scheppen tegen zijn vrienden, is een 18-jarige Fransman in Marseille zonder begeleider met de auto naar zijn praktisch rijexamen gereden. Erg dom, want hij werd opgemerkt door de rij-instructeurs die prompt de politie verwittigden. Dat meldt de regionale zender France Bleu.

In plaats van een proefronde af te leggen in de havenstad, werd de jongeman in een patrouillewagen meegenomen naar het politiebureau. Zijn rijbewijs, dat voor het grijpen lag, mag hij nu wel vergeten. Hij mag gedurende vijf jaar geen rijexamen meer afleggen. Bovendien riskeert hij een strafprocedure wegens rijden zonder rijbewijs.