Niet alle Withelmen konden geëvacueerd worden tijdens reddingsoperatie door Israël Redactie

23 juli 2018

06u09

Bron: Belga 0 Een groep Withelmen en hun families zijn niet kunnen geëvacueerd worden in Syrië vanwege de situatie op het terrein. Dat zegt een Canadese regeringsbron.

Israël evacueerde zaterdagnacht meer dan vierhonderd Withelmen - vrijwillige hulpverleners in de rebellengebieden - samen met hun families naar Jordanië. Ze leken in tang genomen door het offensief van het Syrische regime, met bondgenoot Rusland, in het zuiden van Syrië. In de eerste informatie werd gewag gemaakt van ongeveer 800 personen in totaal.

Een eerste groep van 422 personen, ongeveer 100 Withelmen en hun families, raakten volgens de Canadese regeringsbron tot aan de grens. "Maar een tweede groep kon niet aan de grens raken door de situatie op het terrein." De Israëlische overheid had de grens maar voor beperkte tijd opengesteld.

De groep bevindt zich nog steeds in Syrië en het is onduidelijk of er een nieuwe operatie kan opgezet worden. De situatie op het terrein is "precair", zegt de bron. Canada maakte zondag bekend dat het bereid was om vijftig Withelmen met hun families op te vangen.