Niet 2,2 miljard inwoners, maar 4,2 miljard: de bevolkingsgroei in Afrika gaat exploderen. Hoe kan dat? En welke gevolgen heeft dit? Rob Vreeken

29 november 2018

13u38

Bron: de Volkskrant 0 De voorspellingen van de bevolkingsgroei in Afrika zaten er de afgelopen jaren volledig naast. Niet 2,2 miljard inwoners zal het continent in het jaar 2100 tellen, maar 4,2 miljard. Hoe kan dat? En welke gevolgen heeft dit?

Waarom groeit de bevolking van Afrika sneller dan verwacht? Waarom hebben de inspanningen van organisaties als het VN-bevolkingsfonds (UNFPA) in Afrika minder resultaat dan in Azië en Latijns-Amerika?

Het zijn vragen die een beetje in de lucht blijven hangen tijdens het interview met UNFPA-directeur Natalia Kanem. Jawel, ze geeft toe dat de voorspellingen van de VN-demografen ‘niet accuraat’ waren. Zo voorzag men in 2004 dat Afrika in het jaar 2100 2,2 miljard inwoners zou hebben. Dat is inmiddels bijgesteld tot 4,2 miljard. “We dachten dat het dalen van de vruchtbaarheid veel sneller zou gaan.”

Maar Afrika heeft niet het pad gevolgd dat eerder werd uitgestippeld door Azië en Latijns-Amerika, waar de bevolkingsgroei aanzienlijk is ingeperkt. Hoe komt dat? Heeft de aanpak van UNFPA gefaald in Afrika?

