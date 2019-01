Niemand zou begrafenis van veteraan bijwonen, tot meer dan duizend mensen opdagen voor eervolle laatste groet ADN

29 januari 2019

16u14

Bron: CNN 3 De militaire begrafenis van veteraan Joseph Walker in Killeen, Texas, zou een afscheid zonder familie of vrienden worden, zonder ook maar één aanwezige zelfs. Dat vond het veteranenkerkhof zo erg, dat het een oproep op Facebook plaatste. “Alsjeblieft, als je tijd hebt, kom dan langs. We laten veteranen niet zomaar achter.” De post miste zijn effect niet. Meer dan 1.000 mensen brachten de luchtmachtveteraan gisteren een laatste groet.

Central Texas State Veterans Cemetery We have the distinct honor to provide a full military burial for unaccompanied United States Air Force Veteran Joseph Walker on MONDAY, JANUARY 28, 2019 at 10:00 a.m. at Central Texas State Veterans...

Mensen uit de buurt, mensen van veel verder. Militairen, politieagenten, veteranen, gewone burgers. Honderden motards ook. Allemaal waren ze gisteren op de begrafenis van Joseph Walker.

Passend

Niet dat iemand iets over de man kon vertellen. Want niemand die hem kende. De aanwezigen wisten enkel dat de ex-soldaat zijn land heeft gediend en dat het kerkhof niemand van de familie of vrienden kon bereiken om zijn uitvaart bij te wonen. En dus vonden deze mensen het belangrijk om wél te komen, om de oorlogsveteraan een passend afscheid te geven.



Joseph Walker, geboren in 1946, diende bij de Amerikaanse luchtmacht tijdens de Vietnamoorlog. Zijn rang is niet bekend, wel is duidelijk dat hij eervol op pensioen ging. Op 19 november 2018 overleed hij, op 72-jarige leeftijd.

Geen reactie

Uitvaartdienst All Faiths uit Austin zou de wake en begrafenis verzorgen, maar er was bezorgdheid bij de familie dat ze de dienst niet konden betalen. Het lichaam werd tijdelijk opgebaard, maar sindsdien hoorde All Faiths niets meer van de familie. Gisteren werd een mooie militaire begrafenis voor Walker georganiseerd, zonder publiek.

Tot plots meer dan 1.000 mensen opdaagden.

@tedcruz And as many or more cars behind me as in front. And more coming in. Hundreds here for Joseph Walker’s Memorial. pic.twitter.com/G7Rq9g223G Timbo Fowler(@ timbofowler) link

“Het was de grootste uitvaart die we hier al hebben gehad”, vertelt Douglas Gault van het Central Texas State Veterans Cemetery. “Er waren zoveel mensen aan het aanschuiven om binnen te geraken, het was ongelofelijk.”

Incredible turnout this morning to honor unaccompanied @usairforce Veteran Joseph Walker. #NoVeteranLeftBehind pic.twitter.com/4MoJNXYK2e TXGeneralLandOffice(@ txglo) link

“No veteran should be buried alone.”



After the funeral home of #AirForce veteran Joseph Walker feared no one would attend his burial because they could not get in touch with family or friends, the central #Texas and military communities came out in full force to honor him. 🙏🏼❤️ pic.twitter.com/3RNNYFbfw4 Paul B. Livengood II(@ IamLivengood) link

We are overwhelmed by all the amazing love and support shown for @usairforce Veteran Joseph Walker who was laid to rest today at the Central #Texas State Veterans Cemetery in #Killeen. Words cannot properly describe how grateful we are to everyone who came out today❤️ pic.twitter.com/NXSbxR1XCq Texas VLB(@ TexasVLB) link

A huge crowd turns out for Air Force veteran Joseph Walker who had no family of his own to honor his life and service to his country. #veteran #airforce #kvue #unacompaniedveteranburial pic.twitter.com/0T1S0WPGqO Scott Guest(@ ScottGuest67) link

AMERICAN HEROES: More than a thousand strangers put their lives on hold to honor an Air Force veteran at a Texas cemetery on Monday.



72-year-old Joseph Walker died alone, but mourners determined he’d get the send-off every service member deserves. @JanetShamlian has the story pic.twitter.com/vfndXVswe9 CBS Evening News(@ CBSEveningNews) link