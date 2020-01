Niemand gelooft dat ze wordt mishandeld door haar vader. Dus installeert moedig meisje (14) camera’s KVE

15 januari 2020

12u44

Bron: ABC News, Wear-TV, WSB-TV 6 Jarenlang mishandeld worden door je vader en praktisch niemand die je gelooft. Het overkwam een veertienjarig meisje uit Florida. De moedige tiener bleef niet bij de pakken zitten en installeerde camera’s in de woonkamer om de mishandeling aan te tonen. En met succes. Op 2 januari pakte de politie geweldenaar Damon Becnel (47) op.

Volgens de moeder van het slachtoffer - die geen hoederecht heeft - bezorgde haar dochter twee video’s aan de politie van incidenten die zich voordeden op 24 december. Hun namen werden niet bekendgemaakt om het minderjarige meisje te beschermen.

In een filmpje dat zes minuten duurt, is te zien hoe Becnel schreeuwt tegen zijn dochter, haar enkele kopstoten verkoopt en het meisje hardhandig tegen een muur duwt. De beelden tonen dat de man niet alleen zijn dochter mishandelt, maar ook de aanwezige huisdieren. Zo roept hij dat hij “de hond gaat doden”. De man geeft de hond enkele rake klappen en zwaait met een mes naar de viervoeter. Zijn dochter smeekt hem om te stoppen.

De video’s spraken voor zich. Na het bekijken van het belastende beeldmateriaal besloot de politie in te grijpen. Op 2 januari werd de lokale zakenman opgepakt, maar hij kwam ondertussen vrij na het betalen van een borgsom. De politie klaagt hem aan wegens mishandeling. Op 4 februari moet Becnel voor de rechter verschijnen.

Het meisje en de twee honden wonen nu tijdelijk in bij de beste vriend van Becnel. De zakenman mocht immers vanuit de cel bepalen wie de voogdij over zijn dochter kreeg. De moeder van het meisje wil daar verandering in brengen en vecht de beslissing aan.