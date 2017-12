Niemand gelooft dat Trumps advocaat controversiële tweet over Michael Flynn schreef Katrien Brys

11u32 0 EPA Donald Trump. Het Twitter-account van de Amerikaanse president Donald Trump blijft ophef veroorzaken. Afgelopen weekend verscheen er een controversiële tweet op het account, die erop leek te wijzen dat Trump wist dat zijn voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn in februari tegen de FBI had gelogen over zijn Russische contacten toen hij hem ontsloeg.

Michael Flynn moest in februari ontslag nemen als nationale veiligheidsadviseur, toen bleek dat hij op 29 december met Russische ambassadeur Sergey Kislyak had gesproken over Amerikaanse sancties tegen Rusland – dezelfde dag dat president Barack Obama de sancties oplegde. Trump vertelde de reporters destijds dat hij gedwongen was om Flynn te ontslaan, omdat hij vice-president Mike Pence zou misleid hebben over die gesprekken. Op dat moment gaf het Witte Huis echter geen blijk dat het wist dat Flynn tegen de FBI had gelogen over de gesprekken – een federale misdaad waar Flynn vrijdag schuldig aan pleitte.

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Indien Trump wel op de hoogte was dat Flynn loog tegen de FBI, heeft hij zich schuldig gemaakt aan belemmering van de rechtsgang – dat alleen al zou eigenlijk volstaan om de afzetprocedure tegen hem op te starten.

Maar nu komt ineens Trumps persoonlijke advocaat, John Dowd, op de proppen met de bewering dat niet de president, maar hijzelf de tweet schreef. "Het was mijn vergissing", vertelde Down aan Reuters gisteren. "Ik had de verwijzing naar het liegen tegen de FBI in een aparte regel moeten zetten, verwijzend naar het pleidooi van Flynn. Maar ik zette alles samen en maakte daardoor iedereen gek." Tegen nieuwszender NBC vulde Dowd nog aan: "Ik ben het tweeten niet meer gewend, het was niet mijn bedoeling om voor breaking news te zorgen." De advocaat zei er ook bij dat het de eerste en meteen de laatste keer zou zijn dat hij in naam van de president zou tweeten.

REUTERS Advocaat John Dowd, naar eigen zeggen de auteur van de ophefmakende tweet.

De uitleg van Dowd wordt op redelijk wat ongeloof onthaald bij Democraten en juridische experts.

"If John Dowd actually wrote that tweet he should be fired. That's stunning legal malpractice."



- @RepTedLieu tells me, adding that even if it was Dowd, by it appearing on the president's account, "you've just owned it. So it doesn't even absolve Donald Trump." Alex Witt(@ AlexWitt) link

So we are to believe that John Dowd, a former DOJ attorney, just tanked his career by drafting a tweet that admitted the President obstructed justice. Or that he is so incompetent that he didn’t realize what he was saying. Either option doesn’t make sense. Brandi Jones(@ brandijoneslaw) link

Good point. An experienced criminal defense attorney like Dowd would know that it’s proper to say that Flynn “pleaded guilty,” not “pled guilty.” https://t.co/ahqskI7nGm Renato Mariotti(@ renato_mariotti) link

Then Team Trump shouldn't mind releasing the email chain, texts or other proof Dowd sent the draft tweet, and explaining the Trumpian tone and characteristic errors ("pled" instead of "pleaded"). And don't claim privilege, Dowd statement to @mikeallen WAIVED it. https://t.co/L3YR48lxT3 Norm Eisen(@ NormEisen) link

Het Witte Huis moet nog officieel reageren op het voorval.