Niemand geloofde dat ze écht ontvoerd was, nu krijgt koppel 2,5 miljoen dollar ADN

17 maart 2018

11u40 0 Het verhaal van de Amerikaanse Denise Huskins (32) en Aaron Quinn (33) leek wel een film. En dat is exact wat iedereen ook dacht. Het koppel krijgt nu 2,5 miljoen dollar nadat de politie het koppel er valselijk van betichtte een ontvoering in scène te hebben gezet.

Terug naar 23 maart 2015. Denise Huskins en haar vriend Aaron Quinn liggen vredig in bed te slapen als plots in het midden van de nacht een gemaskerde man hun huis binnendringt met een vals wapen, hen vastbindt en het koppel drogeert met een slaapverwekkende vloeistof. Ze worden geblinddoekt en op de achtergrond speelt hun aanvaller een geluidsfragment af, zodat het lijkt alsof er meer dan één kidnapper is. Denise wordt brutaal meegenomen en in de koffer van een auto gelegd. In een huis in South Lake Tahoe wordt ze twee dagen lang vastgehouden en ook verkracht, terwijl haar ontvoerder 15.000 dollar losgeld eist.

Gone Girl

Als de gedrogeerde Aaron enkele uren later weer bij positieven komt en de politie inschakelt, wordt hij prompt zelf verdachte nummer één. Misschien had hij zijn vriendin vermoord en ergens gedumpt? Hij wordt urenlang ondervraagd. Maar als Denise 48 uur later weer opduikt aan haar ouderlijke huis in Huntington Beach met een tas in haar handen, heeft de politie een heel ander idee: dit is een hoax. Het koppel wordt er vervolgens publiekelijk van beschuldigd het hele ontvoeringsverhaal verzonnen te hebben. Een echte versie van het boek en de gelijknamige film ‘Gone Girl’, zo u wil.

Zo vindt de politie onder meer de relatief lage som losgeld erg verdacht. Ook het feit dat de vrouw ineens weer veilig en wel aangetroffen wordt, is vreemd. Bovendien vindt de politie dat Denise zich niet voldoende gedraagt als iemand die net ontvoerd is geweest. Op een persconferentie klinkt politiechef Kenny Park duidelijk: “Er is helemaal geen bewijs gevonden dat het hier ging om een ontvoering. Gelet op de feiten lijkt dit incident een georkestreerd verhaal en geen misdrijf. Dit was een verspilling van waardevolle politiemiddelen. Mijnheer Quinn en mevrouw Huskins zijn deze gemeenschap excuses verschuldigd.”

Dna

Maar twee maanden later vindt de waarheid toch zijn weg, als een gewezen, aan Harvard opgeleide, advocaat wordt gearresteerd bij een inbraak elders in de Amerikaanse staat. In zijn auto wordt dna gevonden.

Als de politie de wagen van Matthew Muller (toen 38) onderzoekt in de andere zaak, worden immers haren gevonden van Denise Huskins. Die hangen aan een soort zwartgeblakerde duikbril die de man op haar ogen had geplaatst zodat ze niets zou kunnen zien tijdens de kidnapping. Op 8 juni 2015 wordt Muller in de boeien geslagen. Later gaat de man tot bekentenissen over. Hij geeft toe dat hij Denise ontvoerde. De voormalige marinier zou manisch-depressief zijn en was onder invloed van medicatie toen hij de vrouw uit haar huis kidnapte. In maart 2017 pleit hij schuldig en wordt hij veroordeeld tot 40 jaar celstraf.

Vernederd

Het politiedepartement excuseert zich bij het valselijk beschuldigde koppel, maar zij laten het er niet bij. Hun leven is totaal ineengestort na de hoax-beschuldiging en waar ze ook komen, krijgen ze verwijt na verwijt te slikken. Uiteindelijk moeten ze zelfs verhuizen omdat ze de vuile blikken en de pesterijen in hun stad niet meer aankunnen. Ze besluiten een proces aan te spannen wegens laster.

Eergisteren – bijna drie jaar na de ontvoering - winnen ze die zaak. Ze krijgen van de stad nu een schikking van 2,5 miljoen dollar. Het koppel, dat zegt dat het incident hun leven en reputatie heeft verwoest, is blij dat eindelijk orde op zaken is gesteld en dat ze verder kunnen. “Wat ons is overkomen, mag met niemand gebeuren”, klinkt het in een statement. “Slachtoffers moeten beschermd worden, niet vernederd. We hopen dat deze schikking een inspiratie mag zijn voor anderen zoals wij om van zich te laten horen en te blijven vechten.” Denise en Aaron zijn intussen verloofd en willen in september trouwen.