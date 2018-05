Nicolette (15) was razend omdat ze ‘slechts’ 800 euro zakgeld kreeg, dus geeft mama haar nu 4.000 euro: “Makkelijker om gewoon toe te geven” KVDS avh

12 mei 2018

11u55

Bron: Dr Phil, This Morning 0 “Ik niet kan overleven met maar 800 euro zakgeld per maand. Ik ben nu eenmaal grootgebracht met een bepaalde levensstandaard. Waarom begrijpt mijn moeder dat niet?” jammerde de 15-jarige Nicolette eerder deze maand in de populaire talkshow Dr Phil. Mamalief is het gejammer van haar dochter ondertussen beu, ze heeft het zakgeld opnieuw opgekrikt naar meer dan 4.000 euro.

Bij Dr Phil werd een onthutsend beeld geschetst van het leven dat de verwende tiener leidt in Beverly Hills, Californië. Een chauffeur, een nanny, een fitnesstrainer en kredietkaarten zonder limiet: ze heeft het allemaal. Het resultaat is stapels designerkleren en een ongelofelijke collectie dure tassen, met onder meer exemplaren van Chanel die ruim 4.000 euro per stuk kosten.

Dr. Phil "We're talking about me here; this is my show," 15-year-old says to Dr. Phil. Full story: drphil.tv/5118

"Ik voel me als het gepeupel"

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Nicolette vol afschuw reageerde toen haar mama het mes zette in haar zakgeld. Vanaf nu kreeg Nicolette geen 5.000 dollar per maand meer, maar ‘slechts’ 1.000 dollar. Een drama voor Nicolette, die de hulp inriep van Dr Phil. “Ik voel me als het gepeupel”, reageert ze. “Ik kan zo niet leven. Ik zit voortdurend zonder geld. Ik heb minstens 2.000 euro per maand nodig, allen maar om mijn basiskosten te dekken”, aldus Nicolette.

5.000 dollar

Bij Dr Phil moest Nicolette op niet veel begrip rekenen. “Zoek werk in de echte wereld”, was zijn advies. Maar dat zag zij natuurlijk niet zitten. En haar geklaag heeft nu ook vruchten afgeworpen: haar mama heeft haar zakgeld opnieuw opgekrikt naar 5.000 dollar (4.200 euro) per maand, dat zeiden moeder en dochter gisteren in de Britse talkshow This Morning.

Makkelijker om toe te geven

Op realiteitszin kon Nicolette opnieuw niet betrapt worden. “Ik heb dat geld nodig. En waarom zou ik werk zoeken?” zei ze. En mama vond het gewoon gemakkelijker om toe te geven aan de exuberante eisen van haar dochter. De welgestelde dokter was het geklaag van Nicolette beu: “Wanneer ik thuiskwam begon ze meteen te klagen. Het is gewoon gemakkelijker om toe te geven. En ik kan het mij veroorloven, dus waarom niet?”

De nachtmerrie voor Nicolette zit er dus op, maar ze deelde nog een laatste sneer uit naar haar mama: “Jij hebt dit veroorzaakt, dus je zal ermee moeten leren leven.”

