Nicolette (15): “Ik kan niet overleven met maar 800 euro zakgeld per maand. Ik word verplicht om te leven als het gepeupel” KVDS

03 mei 2018

13u26

Bron: Dr Phil 0 “Ik niet kan overleven met maar 800 euro zakgeld per maand. Ik ben nu eenmaal grootgebracht met een bepaalde levensstandaard. Waarom begrijpt mijn moeder dat niet?” Een Amerikaanse tiener die het niet kan verkroppen dat haar zakgeld drastisch verminderd werd van 4.000 naar 800 euro per maand, heeft haar beklag gedaan in de populaire talkshow Dr Phil. En daar probeerde Nicolette (15) medelijden op te wekken, omdat haar moeder haar nu verplicht “om te leven zoals het gepeupel”.

Tijdens de show werd een onthutsend beeld geschetst van het leven dat de verwende tiener leidt in Beverly Hills, Californië. Een chauffeur, een nanny, een fitnesstrainer en kredietkaarten zonder limiet: ze heeft het allemaal. Het resultaat is stapels designerkleren en een ongelofelijke collectie dure tassen, met onder meer exemplaren van Chanel die ruim 4.000 euro per stuk kosten. “Mijn favoriet is mijn Céline Micro Luggage Tote Bag van 2.500 euro”, klinkt het. “Ik bewaar die op een stoel omdat die zo speciaal is. Ik beschouw de tas letterlijk als mijn kind.”

Afschuw

Groot was dan ook haar afschuw toen haar moeder Nina meedeelde dat haar zakgeld fors gereduceerd zou worden. “Ik ben een bepaalde levensstandaard gewend. Ze kan die niet zomaar wegnemen. Ik kan hier niet mee om en daarom heb ik uw hulp nodig”, zei ze aan Dr Phil tijdens de uitzending van dinsdag. (lees hieronder verder)

Dr. Phil "I think my mom should be giving me at least $2,500 a month, just to cover my basic expenses."

Volgens Nina lopen de rekeningen echter op en bedragen ze soms tot 10.000 euro per maand, bovenop de 4.000 euro die ze krijgt als zakgeld. “Vorig jaar moet ze in totaal zo’n 85.000 euro hebben uitgegeven”, klinkt het. Nadat ze besefte dat haar dochter langzaam in “een monster” aan het veranderen was, draaide ze de geldkraan dicht. En dat was niet naar de zin van Nicolette.

“Ik voel me als het gepeupel”, reageert ze. “Ik kan zo niet leven. Ik zit voortdurend zonder geld. Ik heb minstens 2.000 euro per maand nodig, allen maar om mijn basiskosten te dekken.” (lees hieronder verder)

Dr. Phil "Overindulgence is a form of child abuse."

En ze wil ook extra’s. Zo liet ze voor haar 16de verjaardag haar oog vallen op een Mercedes-Benz G-Klasse van 190.000 euro. “Ik ben een prinses, ik ben het waard”, klinkt het. “Trouwens, mijn moeder is constant aan het werk. Ze doet niets voor me. Ze voert me niet eens rond, zoals andere moeders doen. En ze maakt geen eten voor me. Ik moet alles zelf doen. En daar heb ik geld voor nodig. Ik ga vaak uit eten, want ik vind het vervelend om zelf eten te maken. Het is ook zo een knoeiboel. Ik vind het ook niet leuk om te moeten opruimen.”

Recept

De reactie van Dr Phil liet zich raden en was het gebruikelijke recept: geef je dochter meer liefde en minder cash, klonk het. En voor Nicolette: zoek werk in de echte wereld. Dat werd meteen gevolgd door tranen bij de tiener. “Het is te laat voor meer liefde. Mijn moeder heeft me nooit graag gezien, ze gaf me gewoon geld. Met mijn minimumloon zal ik trouwens nooit de auto kunnen kopen die ik wil. En ik wil geen job, dat is te veel werk.”

Dr. Phil "We're talking about me here; this is my show," 15-year-old says to Dr. Phil. Full story: drphil.tv/5118

Dr. Phil Nina says she worries about her 15-year-old daughter, Nicolette, who admits to having zero future goals except to not work, be rich, wear designer clothes, and drive a Mercedes G-Wagen. Full story:...