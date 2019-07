Nicolas Sarkozy plots een kop groter dan Carla Bruni op cover Paris Match en dan stelt het internet zich vragen Karen Van Eyken

04 juli 2019

17u48

Bron: BFM-TV, Paris Match, Twitter 0 Het is een onmiskenbaar gegeven: Nicolas Sarkozy (1m66) is een stuk kleiner dan Carla Bruni (1m75). Maar op de cover van Paris Match is de gewezen Franse president duidelijk groter dan zijn echtgenote. Wat is er gebeurd? Van een plotse groeischeut kan immers geen sprake zijn. “Heeft het Franse magazine dan een retouche uitgevoerd?” vraagt het internet zich af. Neen, claimt Paris Match. En dat komt zo.

Op de cover kijkt Sarkozy recht in de lens terwijl zijn echtgenote liefdevol haar hoofd op zijn schouder laat rusten. Op het kiekje lijkt de politicus een kop groter dan Bruni, terwijl het in het echt omgekeerd is.

Naar aanleiding van de vele reacties op sociale media heeft Paris Match uitgebreid gereageerd op haar website. “Neen, we hebben de lichaamslengte van Nicolas Sarkozy niet gemanipuleerd om hem groter te doen lijken”, klinkt het stellig. “De foto werd genomen in de tuin van hun residentie in Parijs en hij bevond zich op een hogere trede dan zijn vrouw”, aldus Paris Match.

Een ‘kunstgreep’ waardoor de realiteit toch een beetje geweld werd aangedaan. Reden te meer voor internauten om de cover op grappige wijze op de korrel te nemen.

