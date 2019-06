Nicht van vermiste Théo Hayez doet ultieme oproep op Facebook: “Mogelijk had hij die nacht gesprek op WhatsApp dat alles kan veranderen” KVE

16 juni 2019

18u54

Bron: Facebook 20 Théo Hayez (18) uit Oudergem is ondertussen al twee weken vermist in Australië. Zijn vader is vrijdag in Byron Bay toegekomen om de politie zo goed mogelijk bij te staan. Ook het nichtje van de vermiste tiener zoekt mee en heeft een ultieme oproep gedaan op Facebook.

De jongen kwam eind vorig jaar aan in Australië met een werkvisum en verdween net voor zijn terugkeer naar ons land. Een bewakingscamera filmde Théo nog toen hij op 31 mei rond 23 uur een bar verliet. Op dat moment is hij in de weer met zijn smartphone. Hij kwam nooit aan in zijn hostel. Al zijn persoonlijke spullen én identiteitskaart lagen nog in de jeugdherberg. De politie heeft het hele weekend intensief gezocht, maar er is nog altijd geen spoor van Theo.

Het zet Lisa Hayez, zijn nicht, aan om een ultieme oproep op sociale media te posten. “Het is erg belangrijk om zo snel mogelijk toegang te krijgen tot zijn berichten op WhatsApp”, zo meldt ze op Facebook.

“Helaas is Théo nog steeds vermist. De politie werkt hard, maar nu heb ik jullie hulp nodig”, schrijft ze.

“We hebben dringend toegang nodig tot zijn berichten op WhatsApp want er is een grote kans dat hij met iemand die nacht een gesprek heeft gehad dat alles kan veranderen! Helaas duurt het een eeuwigheid vooraleer WhatsApp die informatie aan de politie bezorgt. Dus deel deze post zodat het misschien een medewerker van WhatsApp kan bereiken om alles in een stroomversnelling te brengen.

Help me alsjeblieft om mijn neef te vinden. Veel dank.”

