Nicht van Trump publiceert onthullend boek over haar oom kv

15 juni 2020

21u40

Bron: The Daily Beast, The Hill 12 Mary Trump, de nicht van de Amerikaanse president Donald Trump, werkt aan een “schokkend en aangrijpend” boek over haar oom dat in augustus verschijnt. Dat meldt The Daily Beast onder aanhaling van bronnen die op de hoogte zijn van het project. De vrouw zou er ook in toegeven dat ze informatie over de belastingaangifte van haar oom doorspeelde aan de New York Times, die daarover vorig jaar een uitgebreid rapport bracht.

De 55-jarige Mary Trump is de dochter van Trumps overleden broer Fred Trump Jr.. Haar boek Too Much And Never Enough (Te veel en nooit genoeg, red.) verschijnt op 11 augustus, amper twee weken voor de aanvang van de Republikeinse Nationale Conventie, waarop de Republikeinen officieel hun presidentskandidaat aanwijzen voor de verkiezingen van 3 november.

Een van de meest explosieve onthullingen in het boek, volgens mensen die op de hoogte zijn van de zaak, is dat Mary zelf vertrouwelijke informatie doorspeelde aan de New York Times over Trumps belastingaangifte, onder andere dat hij betrokken is bij frauduleuze fiscale regelingen en dat hij meer dan 400 miljoen dollar ontving van het vastgoedimperium van zijn vader. De New York Times publiceerde vorig jaar een onderzoeksdossier over Donald Trumps belastingen en berichtte dat de Trump Organization en betrokken bedrijven over een periode van negen jaar zo’n 1,2 miljard dollar verlies hebben geleden en in de jaren 80 betrokken waren bij “dubieuze” fiscale regelingen. De krant won een Pulitzer-prijs voor het dossier.



In het boek staat ook een interview met Trumps oudste zus Maryanne Trump Barry, een federale rechter op rust, bericht The Daily Beast. Trump Barry vermijdt de schijnwerpers al jaren, maar in het boek zou ze haar ongezouten mening over haar broer geven tijdens gesprekken met Mary.

Vader aan lot overgelaten

Mary, die een doctoraat heeft in de klinische psychologie, heeft nog een broer Fred. Hun vader Fred Trump Jr. was de oudste zoon van Trump Sr. en zou aanvankelijk de erfgenaam worden van diens vastgoedimperium, maar keerde het familiebedrijf uiteindelijk de rug toe. Hij overleed in 1982 op amper 42-jarige leeftijd aan een hartaanval als gevolg van zijn drankmisbruik.

In haar boek wijdt Mary ook aandacht aan de alcoholverslaving van haar vader en ze beschuldigt haar grootvader Fred Trump Sr. en haar oom Donald Trump ervan dat ze aan de dood van haar vader bijdroegen door hem aan zijn lot over te laten op het hoogtepunt van zijn verslaving.

Aanvechting testament

Mary Trump verwijt haar oom en diens zus Maryanne en broer Robert in haar boek ook beïnvloeding en manipulatie van het testament van hun grootvader Fred Sr.. Zo zou het drietal de medische hulp voor het zieke zoontje William van haar broer Fred - het kind leed aan hersenverlamming - hebben opgeschort uit wraak omdat Mary en haar broer de wilsbeschikking van hun grootvader hadden aangevochten voor de rechtbank.