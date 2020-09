Nicht van president Trump sleept hem voor de rechter: “Hij stal van mijn erfenis” Redactie

24 september 2020

19u02

Bron: AD.nl 10 De nicht van de Amerikaanse president Trump, Mary Trump, sleept haar oom en andere familieleden voor de rechter. Ze stelt dat ze voor tientallen miljoenen dollars is bedrogen. Trump en de rest van de familie zouden ervoor hebben gezorgd dat zij nauwelijks wat zag van de erfenis van haar vader.

Mary publiceerde in juli een vernietigend boek over haar oom. In de bestseller doet ze al uitvoerig uit de doeken hoe haar familie handelde na de dood van haar vader en zij er daardoor bij inschoot. Haar vader was de oudere broer van president Donald Trump.

Mary beschuldigt haar oom, diens zus Maryanne en wijlen oom Robert van bedrog en samenzwering. Voor de Trumps was fraude niet alleen het familiebedrijf, “het was een manier van leven”, citeert de krant The New York Times haar klacht. De drie zouden haar hebben benadeeld sinds ze als tiener haar vader verloor.



De vrouw laat in een verklaring via haar advocaat verder weten, dat het aangeklaagde drietal “me verraadde door in het geheim van me te stelen en door leugen na leugen te verspreiden over de waarde van mijn deel van de erfenis”.

De stap naar de rechter van nicht Mary komt ruim een maand voor de presidentsverkiezingen in november, met voor zittend president Donald Trump een herverkiezing als inzet.

