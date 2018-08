Nicaraguanen vluchten massaal voor geweld: buurland Costa Rica overstelpt door asielaanvragen IVI

01 augustus 2018

19u59

Bron: CNN 0 Costa Rica wordt overstelpt door asielaanvragen van Nicaraguanen. Per dag dienen 200 mensen uit Nicaragua een aanvraag in bij de autoriteiten van hun buurland, zo meldt het VN-Vluchtelingenagentschap (UNHCR).

Door de aanhoudende onrust in Nicaragua is het aantal aanvragen in Costa Rica de voorbije maanden exponentieel gestegen. Bijna 8.000 Nicaraguanen zijn sinds begin april geregistreerd in het land, zo’n 15.000 anderen zullen de komende tijd nog geregistreerd worden. “Het VN-Vluchtelingenagentschap apprecieert de inspanningen van de Costa Ricaanse autoriteiten om de grens met hun buurland open te houden voor Nicaraguanen in nood. Het ligt in de lijn met hun lange traditie van solidariteit”, zei woordvoerder William Spindler gisteren.

“Toch roept de UNHCR de internationale gemeenschap op om Costa Rica - en andere landen die Nicaraguaanse vluchtelingen opvangen - te steunen.” De VN zelf is ook van plan om haar aanwezigheid te versterken aan de grens tussen Costa Rica en Nicaragua. De organisatie wil zo steun bieden aan de lokale autoriteiten zodat die hun capaciteit kunnen uitbreiden en hopelijk meer aanvragen per dag kunnen behandelen.

Sinds april is het erg onrustig in Nicaragua. Zo goed als dagelijks breekt er geweld uit tussen anti-regeringsdemonstranten enerzijds en de oproerpolitie en pro-regeringsgroeperingen anderzijds. Meer dan 400 mensen hebben het leven al gelaten de voorbije maanden.