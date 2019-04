Nicaragua laat meer dan 600 gevangenen vrij

16 april 2019

Bron: ANP

Nicaragua heeft ter gelegenheid van de naderende paasdagen 636 gevangenen vrijgelaten. Zij mogen de rest van hun straf uitzitten in huisarrest. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag bekendgemaakt in de media. Of het gaat om demonstranten die zijn opgepakt bij betogingen tegen de regering werd niet duidelijk.