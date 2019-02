Nicaragua laat 1.172 gevangen vrij, Belgische studentenleidster nog steeds vast IB

15 februari 2019

01u57

Bron: Belga 0 Nicaragua heeft naar aanleiding van Valentijnsdag 1.172 gevangenen vrijgelaten. Dat heeft vicepresident Rosario Murillo, de vrouw van president Daniel Ortega, bekendgemaakt. De ruim 750 opposanten die vastzitten, onder wie ook de 24-jarige Belgisch-Nicaraguaanse studente Amaya Coppens, krijgen echter geen gratie.

"Om liefde, vriendschap en familie te vieren, zijn vandaag 1.172 broeders en zusters die in de gevangenis zaten, naar huis gekeerd", zei Murillo. "We wensen ze een harmonieus gezinsleven en dat God hun een nieuwe kans op een goed en rechtschapen leven geeft." Enkel gedetineerden die een celstraf van vijf jaar of minder uitzitten en goed gedrag vertoonden, kwamen in aanmerking voor vrijlating.

Bij een gelijkaardige gratieverlening tijdens de eindejaarsperiode werden ook al 1.100 gevangenen vrijgelaten. Ook toen vielen vastgehouden opposanten uit de boot.

Nog steeds arrestaties

In Nicaragua vonden van maart tot oktober 2018 aanhoudende protesten plaats tegen Ortega die hardhandig werden neergeslagen. In totaal vielen volgens mensenrechtenorganisaties minstens 325 doden. Volgens de ngo's zijn er tot op de dag van vandaag arrestaties.

