Nicaragua akkoord met "definitieve vrijlating" van politieke gevangenen kv

30 maart 2019

04u17

Bron: Belga De regering van Nicaragua is vrijdag akkoord gegaan met de "definitieve vrijlating" van alle politieke gevangenen die tijdens de onrust van de afgelopen 11 maanden werden opgepakt. Dat meldt de krant La Prensa. Volgens de koepelgroepering Burgeralliantie hebben regering en oppositie daartoe een overeenkomst getekend.

De dossiers van de opgesloten individuen zullen gesloten worden en hun wettelijke status zal "geregulariseerd" worden, luidt het in de verklaring. Het is al de zoveelste aankondiging van Managua over de vrijlating van de politieke gevangenen, onder wie ook de Belgisch-Nicaraguaanse Amaya Coppens.

Geschat wordt dat minstens 500 mensen gedood zijn en honderden anderen werden opgesloten sinds het protest tegen president Daniel Ortega op 18 april 2018 losbarstte. Ortega wordt door critici beschuldigd van corruptie en een systematische afbraak van mensenrechten. De president heeft tot hiertoe de oproep voor zijn ontslag steeds genegeerd.



De vredesgesprekken tussen de regering en de oppositie in Nicaragua werden eind februari na een pauze van enkele maanden weer hervat. De regering liet daarop ongeveer 150 politieke gevangenen vrij, maar na berichten over opnieuw meer dan honderd arrestaties stonden de gesprekken andermaal op het springen.

Vorige week engageerde de regering van Ortega zich ook al tot de vrijlating van de politieke gevangenen en voegde er toen aan toe dat die vrijlating zou volgen "binnen een periode van maximaal negentig dagen". Los van de vrijlating van de opgepakte personen vraagt de oppositie ook een versterking van de burgerrechten en verkiezingshervormingen.