Niagarawatervallen belicht met Belgische driekleur op nationale feestdag

17 juli 2019

De Niagarawatervallen in Canada zullen op zaterdag, aan de vooravond van de nationale feestdag op 21 juli, belicht zijn met de Belgische driekleur. Reden hiervoor is om onze nationale feestdag te vieren en hulde te brengen aan de jarenlange vriendschap tussen België en Canada, zegt de Belgische ambassadeur in Canada, Johan Verkammen.

De beroemde watervallen bevinden zich op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten en zullen op 20 juli tussen 22 uur en 22.15 uur zwart-geel-rood oplichten. Daarmee zal onze nationale feestdag gevierd worden, maar ook de tachtigste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen België en Canada, aldus de ambassadeur.

De indrukwekkende watervallen lichtten verschillende keren per jaar op voor speciale gelegenheden zoals goede doelen of andere feestdagen. Het is de eerste keer dat de watervallen de Belgische vlag zullen kleuren.



In de zeventiende eeuw werden de watervallen aan het Europese publiek geopenbaard aan de hand van de tekeningen en reisverslagen van de Belgische missionaris en ontdekkingsreiziger Louis Hennepin.