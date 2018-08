Ngo-schip Aquarius vaart na maand in Marseille opnieuw uit om migranten in nood te redden bvb

01 augustus 2018

14u38

Bron: Belga 0 Het humanitair schip Aquarius heeft vandaag de Zuid-Franse haven Marseille verlaten. Op de Middellandse Zee wil de bemanning migranten in nood redden ondanks een "klimaat van volkomen onzekerheid over de coördinatie van de hulp", zo kondigt Artsen zonder Grenzen aan, dat samen met SOS Méditerranée het vaartuig beheert. De twee ngo's wijzen er op dat ze hun passagiers niet in Libië zullen afzetten. "In dat land zijn de fundamentele rechten van hun passagiers niet gewaarborgd."

"In meer dan twee jaar onafgebroken van zoek- en reddingsoperaties in de centrale Middellandse Zee, is het de eerste keer dat de Aquarius meer dan een maand aangemeerd lag in een haven", aldus AzG. De hulporganisatie betreurt de politieke blokkering van sommige Europese staten, die humanitaire schepen na een reddingsmissie weigeren toegang te verlenen. In juni en juli moest de Aquarius zo koers zetten richting Spanje en Frankrijk om vluchtelingen aan land te brengen na de weigering van Italië en Malta om hun havens open te stellen.

Gekoelde container

Om het hoofd te bieden aan missies die soms met meerdere weken worden verlengd, is het schip voorzien van bijkomende voorraden, voedsel en medicijnen. Er werd ook een gekoelde container geplaatst om lichamen van verdronken migranten te bewaren.



Het reddingsschip beschikt bovendien over drie snelle reddingsboten, uitgerust met nooddrijvers voor de grootschalige operaties. Er kan nu gelijktijdig noodzorg toegediend worden aan 500 personen, dankzij een speciaal medisch team van AzG en de 35 bemanningsleden.

Libië

"De Aquarius zal zich blijven coördineren met alle bevoegde maritieme instanties, in overeenstemming met de internationale conventies", aldus AzG. De bemanning zal echter elke instructie van maritieme autoriteiten weigeren om uit zee geredde mensen te ontschepen in Libië, of om hen over te zetten op een ander schip dat hen naar Libië brengt. Dat land "is geen veilige plaats voor de vluchtelingen" want ze lopen gevaar misbruikt en verkracht te worden, besluit de organisatie.