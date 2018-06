Ngo-schip Aquarius kent moeilijke tocht naar Spanje jv

14 juni 2018

12u27

Bron: dpa 3 Het ngo-schip Aquarius dat het voorbije weekend met meer dan 600 vluchtelingen aan boord niet mocht aanmeren in een Italiaanse haven, zet koers naar de Spaanse stad Valencia, maar dat verloopt niet zonder slag of stoot. De route van het schip is wegens de slechte weersomstandigheden aangepast, zo deelde de ngo SOS Méditerranée mee op Twitter. De Aquarius moet tot vier meter hoge golven trotseren.

Omdat het op het buitendek te gevaarlijk is geworden, moesten alle mannen zich in de vannacht naar het ruim begeven. Velen zijn zeeziek. Het schip bevindt zich ten oosten van Sardinië. Bedoeling was om tegen zaterdagavond in Valencia aan te komen.



Er zijn nog 106 vluchtelingen aan boord. De andere zitten op twee schepen van de Italiaanse marine en kustwacht die de Aquarius begeleiden. Omdat Italië het schip geen toegang wilde verlenen tot één van zijn havens, werd het twee dagen lang geblokkeerd. Uiteindelijk verklaarde Spanje zich bereid het schip te willen ontvangen.



De Aquarius vaart sinds 2016 regelmatig rond op de Middellandse Zee en redt vluchtelingen van boten die niet zeewaardig zijn.