Ngo's waarschuwen voor humanitaire ramp bij stopzetting crossborderhulp in Syrië kv

10 januari 2020

18u43

Bron: Belga 0 Ngo's die actief zijn in Syrië waarschuwen vandaag voor een humanitaire ramp in het noorden van het land wegens gebrek aan crossborderhulp. De VN-veiligheidsraad stemt vanavond over een resolutie over die crossborderhulp.

Het is niet voor het eerst dat de veiligheidsraad over de kwestie samen zit. Voor Kerst werd er ook al gestemd en de Belgisch-Duitse-Koeweitse tekst botste toen op een veto van Rusland en China.

Sinds 2014 kunnen de Verenigde Naties hulp sturen naar delen van Syrië die niet door president Bashar al-Assad gecontroleerd worden. Dat gebeurt via vier grensovergangen in Jordanië, Irak en Turkije, die jaarlijks via een resolutie goedgekeurd worden. Rusland wil dit jaar enkel instemmen met twee Turkse posten, voor een half jaar.



"De resolutie over grensoverschrijdende hulp verloopt vandaag. Zonder een mirakel zullen de Syriërs worden achtergelaten zonder humanitaire hulp", zei Ghassan Hitto, voorzitter van de organisatie Syrian Forum, op een persconferentie in Istanboel van vertegenwoordigers van 19 ngo's die actief zijn in Syrië.

"Als de resolutie niet wordt verlengd en Rusland zijn veto handhaaft, zullen we getuige zijn van een ongekende humanitaire ramp in de wereld. Vier miljoen mensen zijn aanwezig in een gebied onder totale blokkade", waarschuwde Mohammed Jandali, van de IYD Relief- organisatie, tijdens de conferentie in Istanboel.