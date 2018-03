Ngo's vragen VN om Israëlisch leger op zwarte lijst te zetten voor doden van kinderen kg

06 maart 2018

18u13

De Israëlische strijdkrachten zouden op een zwarte lijst van de Verenigde Naties moeten komen van groepen die verantwoordelijk zijn voor de dood van kinderen, zo heeft een netwerk van ngo's dinsdag gezegd.

Het netwerk achter WCAC (Watchlist on Children and Armed Conflict) vraagt dat "zware schendingen" door de veiligheidstroepen van de Israëlische staat opgenomen worden in het jaarrapport van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres over kinderen in gewapende conflicten. Op de meest recente zwarte lijst van WCAC staan incidenten waarbij Israëlische troepen verantwoordelijk zijn voor het doden en verminken van kinderen op de Westelijke Jordaanoever, in Jeruzalem en in de Gazastrook.

Zwarte lijst

WCAC, met basis in New York, raadt ook aan veiligheidstroepen in Afghanistan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Mali, Myanmar en Zuid-Soedan op de lijst te zetten wegens "zware schendingen tegen kinderen" in 2017. Voorts vraagt het netwerk aan Guterres dat verder onderzoek gedaan wordt naar het leger van de Filipijnen, de Koerdische Arbeiderspartij in Irak, de missie van de Afrikaanse Unie in Somalië en de internationale coalities in Syrië.