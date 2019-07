Ngo’s varen met opvolger reddingsboot Aquarius opnieuw uit ttr

21 juli 2019

10u18

Bron: belga 8 buitenland De ngo's SOS-Méditerranée en Artsen Zonder Grenzen gaan opnieuw drenkelingen redden op de Middellandse Zee. De organisaties starten met een nieuw schip een nieuwe campagne voor de Libische kust, melden ze vandaag. Eind vorig jaar staakte hun schip Aquarius de activiteiten.

De ngo's zetten nu een Noors schip in, de Ocean Viking. Volgens Artsen Zonder Grenzen komt het eind deze maand aan in het centrale gedeelte van de Middellandse Zee. Het 69 meter lange voormalige assistentieschip voor boorplatformen zal er met een bemanning van meer dan dertig mensen patrouilleren. Het schip zal in internationale wateren blijven.

De Aquarius moest na bijna drie jaar activiteit en 30.000 geredde drenkelingen de operaties in december stopzetten. Tot tweemaal toe werd de vlag ontnomen van het schip - door Gibraltar en Panama. En de autoriteiten in Italië, waar een regering van de uiterst rechtse Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging aan de macht is, beschuldigde het schip ervan dat het illegaal afval verwijderd zou hebben van boord. Ze dreigden met de inbeslagname van het schip. In februari annuleerde het Italiaanse gerecht alsnog de beslissing tot inbeslagname van het schip.

Vorige zomer lag de Aquarius bovendien geblokkeerd op zee met honderden migranten aan boord. Italië weigerde de boot, maar uiteindelijk bood Spanje een oplossing.

Ongerustheid

De inzet van het nieuwe schip komt er na recente confrontaties tussen de Italiaanse regering en andere ngo’s. Zo werd de kapitein van een schip een tijdje onder huisarrest geplaatst.

Ook is er nog steeds ongerustheid over de toestand in de Libische opvangkampen. Bij een bombardement op zo’n kamp lieten begin deze maand meer dan vijftig mensen het leven. SOS-Méditerranée hekelt dat “de coördinatie chaotisch verloopt en oproepen niet worden doorgespeeld, sinds de Europese Unie de coördinatie van de reddingsacties op zee toevertrouwd heeft aan de Libische autoriteiten, die er de middelen niet voor hebben”, aldus directeur operaties Frédéric Penard.

Ook Artsen Zonder Grenzen hamert op die nagel. De Europese regeringen “verzuimen hun verantwoordelijkheid op te nemen” voor de reddingsacties en “verzaken aan hun plicht” tegenover geredde mensen op de Middellandse Zee. De organisatie veroordeelt de “criminele inactiviteit van de Europese regeringen”.

Sinds begin dit jaar is er volgens Artsen Zonder Grenzen sprake van 426 verdronken vluchtelingen en migranten.