NFL-speler gezocht voor geweld tegen ex: Aldon Smith vlucht en post cryptische foto op Instagram

05 maart 2018

13u45

Bron: Mercury News 0 NFL-footballer Aldon Smith (28) heeft zich nog maar eens in nesten gewerkt. De speler van de Oakland Raiders is op de vlucht voor de politie na een klacht voor huiselijk geweld. Smith zou zijn ex rake klappen gegeven hebben.

Zaterdagavond rond 20u30 liep bij de politie van San Francisco een noodoproep binnen van een vrouw die beweerde dat haar ex haar aan het afslaan was. Het ging om Aldon Smith. Toen de agenten ter plaatse kwamen bij het huis in San Francisco, was Smith al gevlucht. Het slachtoffer zei dat Smith haar in de polsen had gebeten. Ze was niet levensgevaarlijk gewond.

De football-speler zou, volgens een dispatcher, twee flessen tequila gedronken hebben en was mogelijk in zijn Range Rover op weg naar zijn huis in Oakland. Gisteravond rond 19 uur postte Smith dan een cryptische foto van een stuk onbekende bestrating op Instagram met het bijschrift: "Wtfoh you all are wrong".

Wtfoh you all are wrong Een foto die is geplaatst door null (@aldonsmith) op 05 mrt 2018 om 03:57 CET

Aldon Smith kwam eerder al meermaals in aanraking met de arm der wet. Na een vluchtmisdrijf op 6 augustus 2015 werd hij veroordeeld tot 20 dagen celstraf. Smith bleek dronken achter het stuur te zijn gekropen, iets waar hij zich in het verleden nóg aan had bezondigd. Hij kreeg ook een caféverbod. In april 2014 werd hij aangehouden op verdenking van valse bommeldingen op de luchthaven van Los Angeles. En er waren nog enkele andere arrestaties, onder meer voor het bezit van illegale wapens.

In 2014 schorste de NFL hem als speler van de San Francisco 49ers negen wedstrijden voor het gebruik van verboden substanties. Na de derde keer rijden onder invloed in vier jaar werd hij bij de 49ers in 2015 aan de deur gezet. Smith tekende bij Oakland. Maar ook in dienst van The Raiders werd hij halfweg het seizoen in 2015 opnieuw geschorst. Hij vroeg de NFL eind oktober 2016 om weer te mogen spelen, maar die aanvraag is officieel nog altijd in behandeling.

It's the weekend for who?! No days off Een foto die is geplaatst door null (@aldonsmith) op 27 jun 2015 om 21:52 CEST