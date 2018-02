New Yorkse vrouw is op haar 28ste miljonaire geworden en kan met pensioen. Zo heeft ze dat gefikst Karen Van Eyken

10 februari 2018

22u41

Bron: CNBC, HuffingtonPost 108 Heel wat mensen dromen ervan om vroeger met pensioen te kunnen. J.P. Livingston heeft die droom al op zeer jonge leeftijd waargemaakt. Met een fortuin van 2,25 miljoen dollar kon ze haar job opzeggen en aan een nieuw leven beginnen. Op haar blog 'The Money habit' onthult ze hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen.

Zo schrijft ze dat ze aan het begin van haar carrière in New York City woonde, één van 's werelds duurste steden. Maar ze woonde zeer bescheiden en deelde een "armoedige" flat met weinig daglicht in een gebouw zonder lift.

"Mijn moeder heeft me pas jaren later verteld dat ze na het eerste bezoek aan het appartement in tranen is uitgebarsten", aldus Livingston. Door zo bescheiden te wonen, bouwde ze meteen een voorsprong van 15.000 dollar (omgerekend 12.250 euro) per jaar uit op haar leeftijdsgenoten.

Het is een kwestie van je uitgaven onder controle te houden. "Ontdek wat belangrijk voor je is en zorg ervoor dat je minder uitgeeft aan minder waardevolle dingen", schrijft ze op haar blog. Eerst moet je als starter proberen te besparen op je woonst en voedseluitgaven. Daarnaast moet je kleine besparingen proberen te verwezenlijken zoals het annuleren van abonnementen, onbenutte lidmaatschappen en het vermijden van impulsaankopen.

Door deze stelregel nauwgezet toe te passen, kon ze tot 70 procent van haar jaarinkomen van 60.000 dollar (omgerekend 49.000 euro) sparen. Eens voldoende geld opzijgezet, begon ze het op een slimme manier te investeren. Zo groeide haar spaargeld uit tot een klein fortuin.

Livingstone adviseert om eventuele aankopen af te zetten tegen het uurloon dat je verdient. Op die manier kan je nagaan of iets echt de moeite loont om aan te kopen. Ze geeft ook als tip om indien mogelijk na drie jaar van werkgever te veranderen want zo verhoogt je kans op een hoger salaris.

Ze werkte zeven jaar voor een beleggingfirma alvorens ze haar job op haar 28ste vaarwel kon zeggen.

"Ik ben er rotsvast van overtuigd dat financiële onafhankelijkheid voor zo veel meer mensen een optie kan zijn", legt ze uit aan CNBC.

Vandaag leeft J.P. Livingston samen met haar man en hond in New York en komen ze rond met een bedrag van 65.000 dollar (omgerekend 53.000 euro) per jaar.