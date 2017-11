New Yorkse politie-inspecteurs verkrachten jonge vrouw in hun dienstwagen ep

20u50

Bron: Belga 0 AFP Twee speurders van de New Yorkse politie zouden een 18-jarige jonge vrouw ontvoerd, in hun dienstwagen verkracht en haar in een park tot verdere seksuele handelingen hebben gedwongen. De 32- en 37-jarige drugsspeurders hebben vandaag ontslag genomen, aldus het politiekorps NYPD.

De speurders hadden in september in burger een auto tegengehouden en de vrouw opgepakt omdat ze marihuana en receptplichtige geneesmiddelen bij zich had. Volgens het Openbaar Ministerie sloegen ze haar in de boeien en dwongen haar in het anonieme dienstvoertuig afwisselend tot seksuele handelingen, vooraleer een van de speurders haar verkrachtte.

"Het is onbegrijpelijk dat twee NYPD-speurders met zoveel dienstjaren zo een monsterlijke daad hebben gepleegd", deelde het Openbaar Ministerie van Brooklyn mee. "Ze hebben de eed afgelegd om te beschermen en te dienen, maar die eed opzettelijk gebroken toen ze een vrouw in hun handen hebben verkracht".