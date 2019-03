New Yorkse ex-burgemeester Bloomberg tegen alle verwachtinen in geen kandidaat bij presidentsverkiezingen in 2020 kv

05 maart 2019

23u37

Bron: Belga 0 De voormalige burgemeester van New York, Michael Bloomberg, zal geen gooi doen naar het Witte Huis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Bloomberg, die de negende plaats bezet op de lijst van rijkste mensen in de VS, liet wel weten dat hij zijn geld zal gebruiken om zowel kandidaten als doelstellingen te ondersteunen.

In een verklaring liet hij niet na om een sneer te geven naar huidig Amerikaans president Donald Trump, door te stellen dat hij "gefrustreerd is door de incompetentie in het Oval Office". Bloomberg omschreef voorts de ambtstermijn van Trump als "vier jaren van chaos, ontwrichting en bedrog".

De ex-burgemeester wordt doorgaans gezien als een centrumpoliticus, maar sprak recent zijn steun uit voor de centrumlinkse Democraten. Zo spendeerde hij bij de 'midterms', de tussentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse Congres, in november miljoenen dollar aan Democratische kandidaten. De schatrijke filantroop zei kandidaten te willen ondersteunen "die blijk geven van het leiderschap dat nodig is" op vlak van wapencontrole, onderwijs, gezondheid, stemrecht en het klimaat.