New Yorkse county verbiedt niet-gevaccineerde jongeren tijdelijk toegang tot openbare plaatsen

26 maart 2019

21u50

Bron: CNN, BBC

In Rockland County, een county net ten noorden van New York City, mogen min-achttienjarigen die niet gevaccineerd zijn tegen de mazelen, zich vanaf woensdag middernacht niet meer op openbare plaatsen begeven. De bijzondere maatregel moet de verspreiding van de mazelenepidemie helpen tegengaan. Sinds oktober werden in de wijk al 153 gevallen van de erg besmettelijke ziekte vastgesteld.

Ed Day, hoofdambtenaar van Rockland County, deelde vandaag tijdens een persconferentie mee dat de uitbraak van de mazelen in de streek al aan zijn 26ste week toe is. Bij meerdere patiënten traden er complicaties op. De voorbije maanden werden niet-ingeënte studenten ook al opgeroepen om niet naar school te komen.

Nu gaat de plaatselijke overheid dus nog een stapje verder: wie niet ingeënt is,mag zich niet meer op openbare plaatsen begeven. Daaronder vallen onder andere scholen, winkels, openbare bussen, kerken, synagoges en restaurants. Wie geen gevolg geeft aan het verbod, riskeert zes maanden cel en een boete van 500 dollar (444 euro).



Het verbod geldt voor 30 dagen of totdat de getroffen burgers zich laten inenten. Jongeren die om aangetoonde medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden, worden vrijgesteld van de verplichting.

Aanmoediging

“Dit is volgens ons de eerste keer dat een dergelijke maatregel in ons land getroffen wordt en de omstandigheden waarmee we hier worden geconfronteerd, dwingen ons er duidelijk toe”, aldus Day.

“Het is niet onze bedoeling om mensen te vervolgen. We willen de mensen niet beboeten, maar hen aanmoedigen om zich te laten vaccineren”, verduidelijkte zijn woordvoerder John Lyon vandaag.

Het verbod zal afgedwongen worden als eender welke andere wet, aldus Lyon. Tijdens het onderzoek naar waar en wanneer een besmet individu werd blootgesteld, worden de niet-gevaccineerde mensen die zich in het openbaar hebben begeven, doorverwezen naar het kabinet van de openbare aanklager.