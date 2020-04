New Yorkse burgemeester De Blasio woedend na massale opkomst chassidische joden op begrafenis door coronavirus overleden rabbijn TT

29 april 2020

16u58

Bron: NBC New York 36 Burgemeester Bill de Blasio van New York heeft de politie in de wijk Williamsburg in Brooklyn gisteren de opdracht gegeven een massale menigte van chassidische joden uit elkaar te halen. Die waren bij elkaar gekomen voor de begrafenis van een prominente rabbijn, die nota bene zelf was overleden aan het coronavirus. “Dit zal niet getolereerd worden”, aldus De Blasio. Maar de burgemeester krijgt voor zijn communicatie nu zelf ook kritiek.

Honderden joden waren in Williamsburg bij elkaar gekomen voor de begrafenisplechtigheid van rabbijn Chaim Mertz, die aan het coronavirus was gestorven. Op foto's is te zien hoe veel aanwezigen niet de nodige fysieke afstand van elkaar houden.

Burgemeester Bill de Blasio, die uiteindelijk zelf ter plaatse ging om zich van de situatie op de hoogte te stellen, toonde zich later verontwaardigd op Twitter. “Er gebeurde vanavond iets compleet onaanvaardbaar in Williamsburg: een grote begrafenis in het midden van deze epidemie. Toen ik ervan hoorde, ben ik zelf ter plaatse gegaan om ervoor te zorgen dat de menigte uit elkaar werd gehaald. Wat ik zag, ZAL NIET getolereerd worden zolang we het coronavirus bestrijden.”



Volgens De Blasio is zijn “eenvoudige boodschap” niet enkel aan de Joodse gemeenschap gericht, maar aan alle gemeenschappen. “De tijd van waarschuwingen is voorbij. Ik heb de politie opgedragen om onmiddellijk in te grijpen en zelfs arrestaties uit te voeren wanneer mensen deelnemen aan grote groepen. Dit gaat om het stoppen van de ziekte, en het redden van levens. Punt.” In een volgende tweet herhaalde De Blasio het nog eens voor alle duidelijkheid: de politie zal maar één standaard hanteren, en dat is nultolerantie.

Tipster says this is the Williamsburg funeral today of Rabbi Chaim Mertz who died from COVID-19 pic.twitter.com/wsTvCrlzpb Reuven Blau(@ ReuvenBlau) link

Kritiek

Ondertussen krijgt de burgemeester zelf ook kritiek op zijn forse communicatie, vooral uit de Joodse gemeenschap zelf. Zo maakte Chaim Deutsch, een gemeenteraadslid uit Brooklyn zich boos dat de burgemeester “een specifieke etnische gemeenschap (die het doel is van toenemende haatmisdrijven in ZIJN stad) viseert”. “Is hij laatst nog naar een park geweest? Uiteraard moet iedereen de regels volgen, maar één gemeenschap viseren is belachelijk. Elke wijk heeft mensen die de regels niet opvolgen. Over één etnische groep spreken alsof we allemaal flagrant de regels overtreden is beledigend, stereotyperend en een uitnodiging tot antisemitisme.”

Sommigen wezen ook op de grote opkomst bij de kleine vliegtuigshow die piloten van de Amerikaanse luchtmacht 's middags had gegeven over de stad, ter ere van de gezondheidswerkers. Daarbij verzamelden honderden New Yorkers in parken en op bruggen om de vliegtuigen te zien.

Something absolutely unacceptable happened in Williamsburg tonite: a large funeral gathering in the middle of this pandemic. When I heard, I went there myself to ensure the crowd was dispersed. And what I saw WILL NOT be tolerated so long as we are fighting the Coronavirus Mayor Bill de Blasio(@ NYCMayor) link

My message to the Jewish community, and all communities, is this simple: the time for warnings has passed. I have instructed the NYPD to proceed immediately to summons or even arrest those who gather in large groups. This is about stopping this disease and saving lives. Period. Mayor Bill de Blasio(@ NYCMayor) link

We have lost so many these last two months + I understand the instinct to gather to mourn. But large gatherings will only lead to more deaths + more families in mourning. We will not allow this. I have instructed the NYPD to have one standard for this whole city: zero tolerance. Mayor Bill de Blasio(@ NYCMayor) link