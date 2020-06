New Yorkse automobilist valt demonstranten aan met ‘Wolverine-klauw’ mvdb

05 juni 2020

15u00

Bron: New York Post 2 Een New Yorker, die enkele demonstranten aanviel met een steekwapen dat veel wegheeft van de klauwen van 'X-Men’-personage Wolverine, is aangeklaagd voor poging tot moord. De agressie in de wijk Whitestone in stadsdeel Queens is dinsdagnamiddag vastgelegd op verschillende video’s.

Te zien is hoe de man uit zijn SUV stapt en een soort schild draagt waar twee grote en twee kleine messen aan bevestigd zijn. Het wapen doet meteen denken aan Wolverine, het superheldenpersonage uit de verfilmde stripreeks 'X-Men’.

De agressieveling zou de demonstranten hebben toegeroepen dat hij zal toeslaan als ze dingen naar zijn wagen gooien. Volgens de politie verliep de protestactie net vreedzaam. De man stapt hierna terug in zijn wagen, maakt een U-bocht en rijdt ei zo na een groep demonstranten aan. Zij kunnen al wegrennend een drama vermijden.



De betrokkene is geïdentificeerd als Frank Cavalluzzi (54) uit Queens. Hij is donderdagochtend opgepakt. De man is geen onbekende bij de politie. Hij zou eveneens een demonstrant met de dood hebben bedreigd. Volgens justitie in Queens is het een klein wonder dat bij de aanval niemand gewond is geraakt. Indien Cavalluzzi een borgsom van 100.000 dollar (88.560 euro) kan neertellen, mag hij de cel verlaten. Bij een veroordeling riskeert hij een celstraf van 25 jaar. Het is niet duidelijk of het steekwapen zelfgemaakt is, dan wel gekocht.

