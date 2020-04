New Yorkse ambulanciers mogen vergeefs gereanimeerde patiënten met hartfalen niet meer naar ziekenhuis brengen Joeri Vlemings

03 april 2020

10u55

Bron: CNN 0 De New York City Emergency Medical Service (EMS) heeft de instructie gekregen om volwassenen die na een hartaanval niet meer konden worden gereanimeerd niet langer naar een ziekenhuis over te brengen. Die maatregel moet de ambulanciers beschermen tegen besmetting met het Covid-19-virus.

“In het geval dat na de reanimatie het lichaam zichtbaar is voor het publiek, dan moet het overgedragen worden aan de NYPD (de politie van New York, jv)”, staat er in een nota die CNN kon inkijken. Het gaat om patiënten met hartfalen die na reanimatie buiten het ziekenhuis geen polsslag meer hebben. De kans om die er toch nog door te halen is erg klein en tegelijkertijd brengt transport door de EMS de ambulanciers in gevaar, vindt het Regional Emergency Medical Advisory Committee (REMAC) van New York City. Het vervoer gebeurt immers in de afgesloten ruimte van een ambulance, waardoor de hulpverleners mogelijk worden blootgesteld aan het Covid-19-virus.

De organisatie zegt dat “de zorgstandaard gehandhaafd blijft”. “Deze pandemie brengt een significante toename van hartaanvallen met zich mee”, klinkt het. “En we moeten onze hulpverleners zo goed mogelijk beschermen.” Het komt er voor het REMAC op neer dat “het risico groter is dan het voordeel”.

REMAC benadrukt dat de zorgverlening thuis of op straat van hetzelfde niveau is als die in een ziekenhuis.” De normale behandeling die altijd wordt toegepast alvorens een patiënt wordt afgevoerd, blijft behouden. Wat wél wegvalt, is de tussenstap om een dokter van wacht ter plaatse te laten komen die moet beslissen om een patiënt dood te verklaren dan wel toch nog naar het ziekenhuis te sturen. Al kan een arts dat ook nu nog altijd overrulen, als die dat nodig acht.