New Yorkse agenten vervolgd voor verkrachting 18-jarige in politievoertuig

"Tijdens haar verkrachting was ze de hele tijd gehandboeid"

Elisa Schanzer

16u49

Bron: Buzzfeed News, New York Post, The Independent

Twee politieagenten uit New York, Eddie M. en Richard H., worden ervan beschuldigd een 18-jarige vrouw te hebben verkracht in hun politievoertuig. De jonge vrouw werd opgepakt omdat ze cannabis op zak had, wat overigens legaal is voor medicinaal gebruik in New York. Daarna reden de agenten naar een parking, waar de tiener werd gedwongen tot orale seks bij beide mannen en waar Eddie M. haar uiteindelijk verkrachtte.