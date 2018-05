New Yorkse aanklager #MeToo-zaak stapt op nadat vier vrouwen hem beschuldigen van mishandeling Redactie

08 mei 2018

03u05

Bron: The New Yorker, AD, ANP 2 De New Yorkse procureur-generaal Eric Schneiderman heeft zijn functie neergelegd. Dat deed hij nadat bekend werd dat vier vrouwen hem beschuldigen van mishandeling. De 63-jarige aanklager ontpopte zich de afgelopen maanden als voorvechter van de #MeToo-beweging en dat stuitte de vier vrouwen, die hun verhaal deden aan The New Yorker tegen de borst.

Schneiderman, de procureur-generaal van de staat New York, ontkent iets verkeerd te hebben gedaan maar neemt ontslag in het belang van het onderzoek. Hij spande onder meer een rechtszaak aan tegen The Weinstein Company, het bedrijf van Harvey Weinstein, die door tientallen vrouwen wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Onder anderen de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo vond dat Schneiderman niet langer in functie kon blijven.

Hypocriet

Vier vrouwen beschuldigen Schneiderman van mishandeling. Ze doen in de New Yorker hun verhaal, twee van hen blijven anoniem. De vrouwen noemen het erg hypocriet dat juist deze man zich opwerpt als voorvechter voor de vrouwenrechten, terwijl zij zelf meermaals lichamelijk zijn mishandeld door Schneiderman. Alle vier beweren ze dat ze herhaaldelijk door hem zijn geslagen, vooral als hij veel had gedronken. Een van de vrouwen liep zelfs een bloeding in haar oor op door een harde klap in haar gezicht.

Twee van de vier vrouwen hebben hun verhaal anoniem gedaan. Geen van allen deed aangifte bij de politie, uit angst voor revanche. Zo zou hij hebben gedreigd dat hij hen zou laten volgen en vermoorden als ze de relatie zouden beëindigen. Volgens een woordvoerder van Schneiderman is er nooit sprake geweest van dergelijke bedreigingen.

Andere vrouwen beschermen

Schneiderman had met alle vier de vrouwen een relatie ofwel een of meerdere romantische ontmoetingen. Twee van hen, Michelle Manning Barish en Tanya Selvaratnam, besloten uiteindelijk naar buiten te treden en hun verhaal aan de New Yorker te vertellen omdat ze andere vrouwen voor hem willen beschermen.

Statement from Eric T. Schneiderman:



"In the privacy of intimate relationships, I have engaged in role-playing and other consensual sexual activity. I have not assaulted anyone. I have never engaged in non-consensual sex, which is a line I would not cross." Eric T. Schneiderman(@ Schneiderman) link

Schneiderman zei in een verklaring: "In de privacy van een intieme relatie was ik onderdeel van een rollenspel en andere seksuele activiteiten, alles met wederzijds goedvinden. Ik heb niemand aangevallen. Ik heb vrouwen nooit tot seks gedwongen. Dat is een grens die ik nooit zal passeren." Toch besloot hij kort daarna af te treden.

Dat deed hij onder meer onder druk van de Democratische gouverneur in New York Andrew Cuomo. "Er moet een grondig onderzoek komen naar deze beschuldigingen", zo zei hij in een verklaring. "Niemand staat boven de wet. En persoonlijk denk ik niet dat hij aan kan blijven als aanklager, gezien de opeenstapeling van feiten in het artikel."

Statement from Governor Andrew M. Cuomo on New York Attorney General Eric Schneiderman pic.twitter.com/yiN2T7dIUx Andrew Cuomo(@ NYGovCuomo) link