New Yorks burgemeester Bill de Blasio stapt uit Democratische presidentsrace TT

20 september 2019

13u59

Bron: Reuters, Belga 0 Bill de Blasio, de burgemeester van New York, is geen kandidaat meer om het voor de Democraten op te nemen tegen Donald Trump bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Dat kondigde hij vanmorgen aan op MSNBC.

De 58-jarige Democraat stapte in mei in de race met als campagneboodschap “Working People First”. Hij was toen de 24ste Democraat die een poging deed het in november 2020 tegen Trump op te nemen. Maar daar komt nu dus al een einde aan. De Blasio kon nooit hoge ogen gooien in de peilingen. “De tijd is duidelijk niet rijp voor mij”, zo citeerde CNN de politicus. Hij zei verder te blijven werken als burgemeester van zijn metropool en “te blijven spreken voor de werkende klasse”.

De Blasio is bezig aan zijn tweede termijn van vier jaar als burgemeester van de miljoenenstad. In 2021 mag hij volgens de wet geen kandidaat meer zijn. Hij zegt zich nu achter welke Democraat dan ook te zullen scharen.



Er blijven nog ongeveer 20 kandidaten over voor de Democratische nominatie. Verwacht wordt dat er daar nog een hele reeks van zullen afvallen voor de eerste voorverkiezing op 3 februari volgend jaar in Iowa. Voormalig vicepresident Joe Biden, senator Elizabeth Warren en senator Bernie Sanders zijn momenteel de koplopers.