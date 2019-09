New Yorkers brengen hulde aan slachtoffers 9/11 jv

11 september 2019

18u07

Bron: afp 3 De New Yorkers hebben eer betuigd aan de bijna 3.000 mensen die het leven lieten bij de terreuraanslagen van 11 september 2001. Ze deden dat op een plechtigheid op de plaats van de vroegere Twin Towers, waar nu een herdenkingsmonument staat.



Onder een stralende zon -net als 8 jaar geleden- kwamen verwanten van slachtoffers, politieagenten, brandweerlieden en prominenten bijeen ter gelegenheid van de verjaardag van de zwaarste aanslag ooit gepleegd die de hele wereld schokte.

De menigte stond op de esplanade voor het museum in Manhattan dat aan de aanslagen gewijd is, en hield een minuut stilte om 08.46 uur en 09.03 uur plaatselijke tijd, de exacte tijdstippen waarop de gekaapte vliegtuigen in de Twin Towers vlogen, die al vlug in een vuurzee veranderden. Alle namen van de slachtoffers werden vervolgens voorgelezen.

Onder de aanwezigen waren onder meer Andrew Cuomo, gouverneur van New York, Bill de Blasio, burgemeester van New York, Rudy Giuliani, burgemeester op het moment van de aanslagen, en Michael Bloomberg, burgemeester die de leiding had over de heropbouw van de wijk.

Behalve de mensen die die dag om het leven kwamen of gewond raakten, kregen duizenden hulpverleners, politieagenten, bouwvakkers of bewoners van de wijk sindsdien ziekten, soms dodelijke, van de giftige rook die op de site hing.