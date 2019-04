New York wil auto's in Lower Manhattan tol laten betalen TVC

02 april 2019

12u29

Bron: Belga 0 Ook New York wordt versmacht door files, en de stad wil daar iets aan doen. De metropool gaat tol invoeren voor auto's in Lower Manhattan. Het elektronisch belastingsysteem is één van de punten uit het begrotingsplan dat de regering van de staat New York zondag goedkeurde, zo bericht de New York Times.

Vanaf wanneer en hoeveel autobestuurders zullen moeten betalen voor een ritje in het commerciële en bestuurlijke centrum van New York, staat nog niet vast. Maar volgens de New York Times wordt de tolheffing wellicht niet voor 2021 ingevoerd. Een rit tussen 60. Street onder Central Park en Battery Park in het zuiden van het eiland zou tot meer dan 10 dollar (8,90 euro) kunnen kosten.

De inkomsten van de tolheffing zullen in principe naar het openbaar vervoer vloeien. In de begroting zijn ook voor miljoenen investeringen in de metro van New York voorzien, evenals een belasting op de verkoop van luxewoningen en een verbod op het gebruik van plastic zakjes in de kleinhandel.