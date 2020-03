New York vraagt gezondheidswerkers uit hele land om hulp. Burgemeester: “Zondag is D-Day” KVE KV

30 maart 2020

18u52

Bron: Belga 6 De New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo heeft gezondheidswerkers uit heel Amerika gevraagd om te komen helpen bij het behandelen van coronapatiënten. Het aantal bevestigde besmettingen in de noordoostelijke staat is opgelopen tot 66.500. De burgemeester van New York City Bill de Blasio vraagt de federale overheid om meer medische hulpmiddelen. Hij vreest een verdere stijging van het aantal doden als de hulp deze week uitblijft.



Zonder hulp "bestaat het gevaar dat we levens verliezen die gered hadden kunnen worden", aldus burgemeester Bill de Blasio tegen de nieuwszender CNN. Hij noemt komende zondag cruciaal: "Zondag is D-Day, we hebben dan hulp nodig."

Hij dankte president Donald Trump, de regering en de strijdkrachten voor het sturen van een hospitaalschip, dat enige verlichting moet bieden voor de overbelaste ziekenhuizen. Maar volgens hem zijn de komende maand drie keer zoveel ziekenhuisbedden nodig als er nu in de stad zijn.

Gouverneur Cuomo riep vandaag tijdens een persconferentie gezondheidswerkers uit het hele land op om ter hulp te schieten. “Ik vraag gezondheidswerkers uit het hele land om alstublieft nu te komen helpen in New York, als je geen gezondheidszorgcrisis kent in jouw gemeenschap”, aldus Cuomo. Hij zei dat de dokters en verplegers in zijn staat aflossing nodig hebben, en de wederdienst zal volgen als er zich in andere staten een probleem stelt. “De cijfers zijn nu al duizelingwekkend... We hebben meer dan duizend New Yorkers verloren”, zei de gouverneur.

Beschuldiging Trump

Eerder maandag reageerde De Blasio nog woedend op de beschuldiging van Trump dat ziekenhuispersoneel in New York medische benodigdheden zou stelen. Dat is beledigend en een klap in het gezicht voor de mensen "die nu alles geven", zei de burgemeester tegen een lokale omroep.

De ziekenhuizen van de miljoenenmetropool worden overspoeld met coronapatiënten. De staat New York, met daarin de gelijknamige stad, registreerde bijna de helft van de ruim 140.000 besmettingen in de Verenigde Staten, en ruim een derde van de bijna 2.500 doden, aldus het persbureau Reuters. Hoopgevend is wel dat het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen, maar iets minder snel dan voordien. Ze verdubbelen nu om de zes dagen, in plaats van om de twee of drie dagen.



