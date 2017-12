New York verwijdert na 50 jaar aanduidingen nucleaire schuilkelders TT

12u48

Bron: Reuters 0 REUTERS Een geel bordje met daarop de aanduiding voor een schuilkelder op een gebouw in Brooklyn, New York. De stad New York is in alle stilte begonnen met het weghalen van de duizenden gele bordjes op gebouwen die in de jaren 60 gebruikt werden als schuilkelder tegen de 'fallout' van een nucleaire aanval. De relicten van de Koude Oorlog zijn misleidend en wijzen vaak niet meer naar schuilkelders in werking, aldus het stadsbestuur.

De bordjes werden aangebracht in de jaren 60 op het hoogtepunt van de nucleaire wapenwedloop tussen de VS en de Sovjet-Unie, toen Amerikaans president John F. Kennedy duizenden schuilkelders liet bouwen in steden over heel het land.

Vandaag, meer dan 50 jaar later, vallen de gele bordjes met de drie driehoeken amper nog op in het New Yorkse straatbeeld, en functioneel zijn veel schuilkelders al lang niet meer.

De bordjes kunnen, zo lang ze er nog hangen, dan ook best genegeerd worden moest het in de nabije toekomst tot een nucleaire aanval komen door bijvoorbeeld Noord-Korea, zo waarschuwt het stadsbestuur de bevolking. Wie er bescherming zoekt tegen de nucleaire fallout na een aanval, maakt grote kans voor gesloten deuren te staan, of uiteindelijk uit te komen in de wasplaats of de fietsenstalling van een appartementsblok. De federale overheid onderhoudt de schuilkelders al tientallen jaren niet meer. Om alle verwarring te vermijden, zullen de bordjes nu een voor een weggehaald worden. Op de schoolgebouwen moet de operatie tegen het einde van de week rond zijn.

Schuilkelders zijn volgens de meest recente noodplannen van de Amerikaanse overheid niet meer het reddingsmiddel dat ze ooit waren. Vandaag raden experts burgers die zich ver genoeg van een eventuele nucleaire explosie bevinden aan om binnen te blijven in een gewone kelder van een huis of kantoorgebouw. Ook wie zich in een auto bevindt, kan zich best zo snel mogelijk richting een kelderverdieping begeven.

REUTERS De Pacific School in Brooklyn, die in de jaren 60 ook dienst deed als nucleaire schuilkelder.