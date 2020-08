New York verwerpt vraag om vervroegde vrijlating van moordenaar John Lennon voor elfde keer kv

26 augustus 2020

19u40

Bron: Belga 4 De man die bijna 40 jaar geleden muzieklegende John Lennon neerkogelde, krijgt voor de elfde keer op rij nul op het rekest voor zijn vraag om vervroegd vrij te mogen komen. De kans is reëel dat hij tot het einde van zijn dagen achter de tralies blijft. Dat deelde een woordvoerder van het gevangeniswezen vandaag mee.

Mark David Chapman werd in 1981 veroordeeld tot 20 jaar cel nadat hij schuldig had gepleit voor moord. Vanaf 2000 kon hij vervolgens elke twee jaar een aanvraag indienen om vrij te mogen komen. Tot nu toe werd die vraag echter nooit ingewilligd. Chapman, nu 65, gaf eerder al aan dat hij niet meer dezelfde, getroebleerde man is als 40 jaar geleden. Waarom zijn verzoek ook dit jaar weer werd afgewezen, is niet duidelijk.

Opgewacht voor woning

De Britse muzikant John Lennon stond mee aan de wieg van de baanbrekende rockgroep The Beatles en had ook solohits zoals ‘Imagine’ en ‘(Just Like) Starting Over’. Lennon was 40 toen hij op 8 december 1980 thuiskwam van een avondje in de opnamestudio. Voor zijn woning in de Upper West Side van Manhattan werd hij echter opgewacht door Chapman, die vier kogels op hem afvuurde voor de ogen van Lennons vrouw Yoko Ono.



Ono heeft zich sinds 2000 telkens verzet tegen de vervroegde vrijlating van Chapman. Volgens haar advocaat Jonas Herbsman heeft ze haar bezwaren overgemaakt aan de commissie die over Chapmans vraag moest oordelen en waren haar opmerkingen "in lijn met vroegere brieven”.

Christen

Bij zijn vorige aanvraag in 2018 zei Chapman dat hij veranderd was en nu als religieuze christen door het leven gaat. Hij erkende dat hij geen vrijheid verdiende, maar gaf aan dat hij er wel blij om zou zijn. De man zei dat hij voor de aanslag in een innerlijke tweestrijd verwikkeld was en uiteindelijk toegaf aan het plan om Lennon te vermoorden voor de roem.

Chapman werkt in de gevangenis als portier en hersteller van rolstoelen en krijgt af en toe bezoek van zijn vrouw, met wie hij achttien maanden voor de moord in het huwelijksbootje stapte.