New York verstrengt wapenwetgeving voor daders van huiselijk geweld TT

01 april 2018

10u38

Bron: Belga 0 De Amerikaanse staat New York verstrengt de wapenwetgeving voor mensen die veroordeeld werden voor huiselijk geweld. Dat meldt gouverneur Andrew Cuomo in een persbericht. Mensen die zich schuldig maakten aan dergelijk geweld moeten voortaan niet enkel handgeweren inleveren, maar ook alle andere vuurwapens die ze in hun bezit hebben.

De wetgeving in New York verbood tot nu toe het bezit van vuurwapens voor individuen die veroordeeld werden voor een misdaad of voor een beperkt aantal misdrijven die een "ernstige" overtreding inhouden. "Er werden echter veel misdrijven uitgesloten uit de wetgeving, terwijl niemand kan ontkennen dat die misdrijven ernstig zijn", aldus Cuomo in zijn persbericht. In de nieuwe wetgeving wordt dan ook een lijst opgenomen van "ernstige misdrijven". Wie tot een misdrijf van de lijst veroordeeld wordt, verliest zijn wapenvergunning en moet al zijn wapens inleveren.

"De recente golf van schietpartijen is verschrikkelijk en het feit dat de federale overheid er niet in slaagt om te werken aan een betekenisvolle wetgeving rond wapenveiligheid, is onredelijk", aldus Cuomo.

De aanpassing van de wetgeving maakt deel uit van de "2018 Women's Agenda" van de gouverneur. "De helft van de vrouwen die in het land worden vermoord, worden gedood door een intieme partner", aldus Cuomo aan CNN. In 2016 werden in de staat New York vuurwapens gebruikt bij 35 moorden in huiselijke context.

Na de meest recente schietpartij in een school in Florida waarbij 17 mensen om het leven kwamen, is een golf van protest ontstaan tegen wapengeweld, die grotendeels geleid wordt door jongeren. Vorig weekend kwamen nog meer dan 1 miljoen mensen wereldwijd op straat voor de "March for Our Lives", om een betere wapenwetgeving te eisen.